Les réserves de l'Argentine à nouveau sous pression après la fin de la manne des exportations de soja

La banque centrale du pays a vendu quelque 150 millions de dollars lundi, la plus forte baisse quotidienne des réserves depuis début août, ont déclaré des traders à Reuters, s'ajoutant à des baisses de quelque 368 millions de dollars la semaine dernière et de 72 millions de dollars la semaine précédente. Elle a vendu 145 millions de dollars mardi.

Une poussée des exportations de soja encouragée par le gouvernement en septembre a permis de faire rentrer quelque 5 milliards de dollars de réserves en devises fortes pour le pays, qui a cruellement besoin de dollars pour effectuer les paiements futurs au Fonds monétaire international (FMI) et aux créanciers privés.

Dans un contexte de ralentissement des ventes de céréales pour le premier exportateur mondial de soja transformé et le troisième exportateur de maïs, et de demande continue de dollars de la part des importateurs, la banque centrale a déjà abandonné environ un cinquième de ces gains, selon des données recueillies par Reuters, malgré des mesures plus strictes pour défendre les réserves.

Argentine : constituer des réserves ?

"Le tableau se complique à mesure que l'offre (de dollars) diminue et que la demande ne cède pas, malgré des restrictions de change plus importantes et des taux de change différentiels", a déclaré l'agent de compensation local Cohen dans une note.

"La tension sur le taux de change est revenue plus tôt que prévu".

L'Argentine est confrontée à une sécheresse majeure et prolongée, et les récentes gelées ont battu en brèche les prévisions de récolte de blé et forcé les agriculteurs à retarder la plantation de soja dans la région centrale de la ceinture agricole du pays, risquant des milliards de dollars de pertes potentielles.

L'inflation se dirige également vers les 100 % cette année, tandis que la pression s'accroît également sur la monnaie locale, le peso, avec un nombre croissant de taux de change parallèles très éloignés du taux officiel au comptant, suscitant des attentes de dévaluation.

"À un moment donné, le saut de dévaluation aura lieu, mais le contexte politique doit être pris en compte", a déclaré l'économiste Juan Carlos De Pablo, faisant référence aux élections générales de l'année prochaine.