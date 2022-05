Les réserves de la banque centrale du Pakistan tombent à 10,4 milliards de dollars, les réserves liquides totales à 16,5 milliards de dollars

"Au cours de la semaine qui s'est terminée le 30 avril 2022, les réserves de la SBP ont enregistré une baisse de 59 millions de dollars US pour atteindre 10 499,0 millions de dollars US en raison des paiements de la dette extérieure", indique un communiqué de la State Bank of Pakistan.

Le Pakistan a connu une forte baisse des réserves qui ont chuté de plus de 5 milliards de dollars depuis mars, principalement en raison des paiements de la dette et d'autres paiements externes.

La nation d'Asie du Sud qui a un besoin urgent de finances extérieures a demandé une augmentation de la taille et de la durée d'un programme de 6 milliards de dollars du FMI convenu en 2019.