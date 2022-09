Les réserves de maïs et de blé des États-Unis augmentent par rapport à 2021 - gouvernement

Les réserves américaines de maïs et de blé étaient plus élevées qu'il y a un an, mais les stocks sont restés serrés à un moment où les perturbations des exportations dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont laissé les acheteurs se démener pour trouver des céréales, a déclaré le gouvernement vendredi.

Les stocks nationaux de maïs s'élevaient à 1,377 milliard de boisseaux et ceux de blé à 1,776 milliard de boisseaux au 1er septembre, selon le rapport trimestriel sur les stocks du ministère américain de l'Agriculture. Un an plus tôt, les stocks nationaux contenaient 1,235 milliard de boisseaux de maïs et 1,774 milliard de boisseaux de blé.

Les analystes s'attendaient à ce que le rapport indique des stocks de blé de 1,776 milliard et des stocks de maïs de 1,512 milliard. (reportage de Mark Weinraub)