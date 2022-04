Les responsables américains font le tour du monde pour maintenir la pression sur Poutine alors que le rouble augmente.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a rencontré de hauts responsables à Londres, Bruxelles et Paris, et terminera la semaine à Berlin ; le conseiller adjoint à la sécurité nationale pour l'économie internationale, Daleep Singh, a fait pression sur les responsables indiens à New Delhi, et le secrétaire d'État Antony Blinken a discuté de la guerre en Ukraine avec le prince héritier d'Abu Dhabi, le cheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, au Maroc.

Ces efforts interviennent alors que l'impact initial des sanctions étonnamment sévères prises à l'encontre des banques, des oligarques et des entreprises russes commence à s'estomper quelque peu et que les États-Unis envisagent les prochaines mesures économiques à prendre pour isoler le président russe Vladimir Poutine.

Quelques jours après avoir coupé les principales banques russes du réseau international de transactions financières SWIFT et immobilisé la majeure partie du trésor de guerre en devises de 630 milliards de dollars de la banque centrale russe, le rouble a perdu la moitié de sa valeur, incitant les responsables américains à déclarer que Moscou était aux prises avec une crise financière.

Mais un mois plus tard, le rouble a largement retrouvé son niveau d'avant l'invasion, soutenu en partie par les contrôles des capitaux russes, les ordres du gouvernement aux entreprises d'exportation de vendre des devises étrangères et les entreprises rassemblant des fonds pour payer les impôts de fin de trimestre. Les actions sur le marché boursier russe se négocient à nouveau, bien qu'elles aient perdu de leur valeur.

La banque russe VTB, principale cible des sanctions, reste ouverte aux affaires en Europe, où elle a rassemblé des milliards d'euros de dépôts, principalement d'épargnants allemands. D'autres banques russes envisagent le système de carte de crédit chinois UnionPay après que Visa et Mastercard aient suspendu leurs opérations en Russie.

Et les sanctions ont jusqu'à présent laissé intacte la plus grande bouée de sauvetage économique de la Russie - les ventes d'énergie à l'Europe, qui pourraient représenter jusqu'à 500 millions d'euros (555 millions de dollars) par jour aux prix actuels. La Russie exige des paiements en roubles pour le gaz à partir de vendredi, ce qui pourrait faire grimper davantage la devise.

L'administration Biden s'assure que les alliés européens sont fermement alignés sur l'idée de punir Poutine, tout en s'efforçant d'influencer les dirigeants qui sont restés sur la touche alors que la guerre s'éternise, disent les responsables.

"Nous devons continuer à augmenter la pression sur la Russie et accroître notre soutien à l'Ukraine", a déclaré un haut fonctionnaire américain, sous couvert d'anonymat. "C'est un défi qui se pose au monde libre et à toutes les nations démocratiques. Et nous devons être prêts à ce qu'il dure longtemps."

CONTRER LA CHINE, AVERTIR L'INDE

Ces visites suivent de près la visite de Biden en Europe la semaine dernière et interviennent alors que la Russie et la Chine - la deuxième plus grande économie mondiale - se rapprochent de plus en plus. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue russe Sergei Lavrov mercredi, réaffirmant les plans de Pékin pour poursuivre les liens bilatéraux et stimuler la coopération.

Les discussions du secrétaire adjoint au Trésor, M. Adeyemo, avec ses homologues européens ont porté sur les sanctions, l'impact de l'Inde et de la Chine sur les efforts potentiels de la Russie pour échapper aux sanctions, et la manière d'aider des pays comme l'Allemagne à couvrir leurs besoins énergétiques en cas d'embargo russe, a déclaré un responsable européen.

À Bruxelles, les responsables ont discuté des mesures à prendre pour "aligner la mise en œuvre et l'application des sanctions, étendre la coopération conjointe sur les sanctions et approfondir l'alliance transatlantique sur les sanctions", a déclaré le Trésor.

L'une des questions clés était la demande de la Russie que les acheteurs étrangers paient leurs importations de gaz russe en roubles à partir de vendredi ou qu'ils soient confrontés à des coupures d'approvisionnement, a déclaré le fonctionnaire européen. Les capitales européennes ont rejeté cette demande, et le gouvernement allemand a déclaré qu'elle équivalait à un "chantage".

Il est impératif que les États-Unis continuent à soigner leurs relations avec leurs alliés, a déclaré Catherine Novelli, ancienne haute responsable du commerce et diplomate américaine, soulignant la difficulté de maintenir l'élan des sanctions et autres mesures punitives après que l'indignation initiale se soit estompée.

En Inde, le conseiller économique de la Maison Blanche, M. Singh, qui a dirigé les efforts de coordination de la réponse occidentale à la guerre, a déclaré aux officiels que Washington ne fixerait aucune ligne rouge concernant l'achat de pétrole, mais a mis en garde contre une accélération rapide des achats.

L'Inde est militairement dépendante de la technologie et du matériel russes et a essayé d'équilibrer ses liens de longue date avec la Russie et l'Occident. Contrairement aux autres membres du groupe de pays du Quadrilatère - les États-Unis, le Japon, l'Australie - elle n'a pas imposé de sanctions à la Russie.

M. Singh s'est exprimé avant l'arrivée du ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, dans la capitale indienne pour un voyage de deux jours.

(1 $ = 0,9034 euro)