Les responsables de PG&E parviennent à un règlement de 117 millions de dollars concernant les feux de forêt en Californie

Un règlement de 117 millions de dollars a été conclu avec d'anciens cadres et directeurs de PG&E Corp, accusés dans un procès de surveillance laxiste des mesures de sécurité de la compagnie d'électricité avant les incendies de 2017 à North Bay et 2018 à Camp, deux des feux de forêt les plus destructeurs de Californie.

Le règlement a été annoncé jeudi par le PG&E Fire Victim Trust, qui indemnise les victimes des incendies que la société mère de Pacific Gas & Electric a déclenchés entre 2015 et 2018.

Frank Pitre, un avocat de la fiducie, a déclaré dans une déclaration que le règlement était parmi les plus importants de ce type, et que l'argent sera utilisé pour payer la "grande majorité" des réclamations détenues par les agences fédérales qui ont aidé à combattre les incendies.

PG&E a cédé à la fiducie le droit d'intenter des poursuites contre les cadres et les administrateurs lorsque la société de services publics s'est affranchie du chapitre 11 de la loi sur les faillites en 2020.

Plus de 48 800 victimes des incendies ont déjà reçu 4,91 milliards de dollars en paiements. Les assureurs couvrent souvent les paiements de règlement effectués par les dirigeants et administrateurs de sociétés.

Dans une déclaration, PG&E a qualifié le règlement de "pas en avant" dans ses efforts pour résoudre les problèmes antérieurs à sa faillite de janvier 2019.

Les incendies de North Bay, parfois appelés les incendies de Wine Country, ont éclaté en octobre 2017 dans les comtés de Napa, de Sonoma et des environs. Ils ont causé au moins 44 décès, brûlé plus de 245 000 acres (990 km²) et endommagé ou détruit de nombreux établissements vinicoles.

Treize mois plus tard, le Camp Fire, dans le nord de l'État, a tué 85 personnes, brûlé plus de 153 000 acres et détruit la majeure partie de Paradise, en Californie, une ville qui comptait environ 26 000 habitants. Il reste le feu de forêt le plus meurtrier et le plus destructeur de l'État.

La fiducie a déclaré que les incendies de North Bay auraient pu être évités si PG&E avait coupé le courant plus tôt, tandis que l'incendie de Camp Fire a été causé par l'incapacité de PG&E à inspecter et à entretenir ses équipements et infrastructures vieillissants.

M. Pitre a déclaré que le tribunal des faillites exige que certains règlements soient utilisés pour satisfaire les réclamations des agences fédérales. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Montage de David Gregorio et Marguerita Choy)