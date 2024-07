Lors de leur dernière réunion, les responsables de la Réserve fédérale ont reconnu que l'économie américaine semblait ralentir et que "les pressions sur les prix diminuaient", tout en conseillant une approche attentiste avant de s'engager à réduire les taux d'intérêt, selon les minutes de la session de deux jours qui s'est tenue les 11 et 12 juin.

Les minutes, qui ont été publiées mercredi, ont noté en particulier une faible lecture de l'indice des prix à la consommation en mai, parmi "un certain nombre de développements sur les marchés des produits et du travail" qui soutiennent l'idée que l'inflation est en déclin.

Néanmoins, "ils ne pensaient pas qu'il serait approprié d'abaisser la fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux jusqu'à ce que des informations supplémentaires soient apparues pour leur donner une plus grande confiance dans le fait que l'inflation se rapproche durablement" de l'objectif de 2 %.

L'amélioration n'étant que modeste jusqu'à présent, cette décision n'était pas justifiée malgré les signes d'un ralentissement de la croissance économique et d'une diminution des pressions sur les prix, selon le compte rendu.

"La grande majorité des participants a estimé que la croissance de l'activité économique semblait se ralentir progressivement, et la plupart des participants ont fait remarquer qu'ils considéraient l'orientation actuelle de la politique comme restrictive, et donc susceptible de freiner davantage l'économie et l'inflation.

En votant pour le maintien du taux directeur dans la fourchette 5,25 %-5,50 %, où il se trouve depuis un an, "les participants ont noté que les progrès dans la réduction de l'inflation ont été plus lents cette année qu'ils ne l'avaient prévu en décembre dernier", selon les minutes, "certains participants" soulignant la nécessité de faire preuve de patience avant de réduire les taux, et "plusieurs" citant la nécessité éventuelle d'augmenter encore les taux si l'inflation réapparaissait.

Les données publiées le 12 juin ont montré que l'IPC n'avait pas augmenté en mai d'un mois sur l'autre, un développement encourageant qui est intervenu tardivement dans les délibérations de la Fed sur la politique monétaire.

Outre le maintien des taux, les responsables politiques de la réunion de juin ont retardé le début prévu des réductions de taux, les nouvelles projections montrant que les responsables de la Fed à la médiane ne prévoyaient qu'une réduction d'un quart de point de pourcentage cette année, contre les trois attendues lors de la réunion des 19 et 20 mars.

La Fed tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire les 30 et 31 juillet, et le taux d'intérêt de référence devrait rester stable.

D'ici là, les décideurs politiques recevront une mise à jour sur le marché du travail avec la publication vendredi du rapport sur l'emploi pour le mois de juin, la publication de l'IPC pour le mois de juin le 11 juillet et une première estimation de la croissance économique du deuxième trimestre le 25 juillet. (Rapport de Howard Schneider ; Rédaction de Paul Simao)