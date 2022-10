Les responsables de la Fed ont estimé que le coût d'en faire trop peu pour lutter contre l'inflation l'emportait sur celui d'en faire trop.

Le procès-verbal de la réunion des 20 et 21 septembre montre que de nombreux responsables de la Fed "ont souligné que le coût d'une action trop faible pour faire baisser l'inflation l'emportait probablement sur le coût d'une action trop importante".

Lors de la réunion, de nombreux responsables ont déclaré avoir revu à la hausse leur évaluation de la trajectoire des hausses de taux d'intérêt qui seraient probablement nécessaires pour atteindre les objectifs du comité.

Cela dit, plusieurs participants à la discussion ont déclaré qu'il serait important de "calibrer" le rythme de la poursuite du resserrement de la politique dans le but d'atténuer le risque d'effets négatifs importants sur les perspectives économiques.

Lors de la réunion du mois dernier, les responsables de la Fed ont augmenté les taux d'intérêt de trois quarts de point de pourcentage pour la troisième fois consécutive dans le but de faire baisser l'inflation, qui n'a jamais été aussi élevée depuis 40 ans, et le président de la Fed, Jerome Powell, a promis par la suite qu'ils "continueraient jusqu'à ce que nous soyons sûrs que le travail est terminé".

Les décideurs de la banque centrale américaine ont été unis dans leurs commentaires depuis qu'ils voient un besoin urgent de s'attaquer à l'inflation, qu'ils craignent de voir s'installer, même si leur resserrement agressif de la politique se fait au prix d'une hausse du chômage.

Les dernières semaines ont marqué un tournant pour les marchés financiers qui, pendant une grande partie de l'année, s'étaient accrochés à la conviction que la Fed ferait rapidement marche arrière l'année prochaine et réduirait les taux face au ralentissement de la croissance et à la hausse du chômage. Les responsables de la Fed ont ouvertement repoussé cette attente, disant qu'ils s'attendent à laisser les taux élevés pendant un certain temps après avoir fini de les relever.

Alors que les marchés digéraient pleinement l'attitude belliciste de la Fed, le résultat a été des pertes écrasantes pour les marchés boursiers américains, une augmentation rapide des rendements de la dette publique et une flambée du dollar qui a aggravé la faiblesse des marchés étrangers.

Les projections des décideurs publiées lors de la réunion du mois dernier montrent que le taux directeur cible de la Fed, qui se situe actuellement dans une fourchette de 3,00 % à 3,25 %, son plus haut niveau depuis 2008, augmentera pour atteindre la fourchette de 4,25 % à 4,50 % d'ici la fin de l'année et se terminera en 2023 à 4,50 % à 4,75 %. La projection de la fin de l'année 2022 suggère qu'une hausse supplémentaire de 75 points de base est probable lors des deux réunions restantes de l'année de la banque centrale.

Les données récentes sur l'inflation ont montré peu ou pas d'amélioration malgré le resserrement agressif de la Fed - elle a également annoncé des hausses de taux de 75 points de base en juin et juillet - et le marché du travail reste robuste, les salaires augmentant solidement également.