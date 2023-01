Les responsables de la Fed proposent moins de confiance dans la réduction de l'utilisation des prises en pension.

Dans le compte-rendu de la réunion de mi-décembre du Comité fédéral de l'open market, publié mercredi, le personnel de la Fed a déclaré aux décideurs que l'utilisation des prises en pension avait légèrement diminué, car certains ont retiré de l'argent de la Fed en faveur d'investissements plus rentables sur le marché privé.

Pour l'avenir, les membres du personnel ont déclaré que les attentes des banques concernant la hausse des taux de dépôt pourraient également retirer des liquidités des prises en pension, le procès-verbal notant qu'"avec le temps, une plus grande concurrence entre les banques pour le financement pourrait contribuer à des tirages" dans la facilité de prise en pension au jour le jour.

Cependant, cette conditionnalité - évoquée pour la première fois dans le procès-verbal de la réunion précédente en novembre - indique la possibilité que les responsables soient maintenant moins confiants dans leur opinion préexistante selon laquelle l'utilisation des prises en pension diminuerait au fur et à mesure que la Fed réduirait la taille de son bilan massif.

En revanche, le procès-verbal de septembre indiquait que le personnel de la Fed "continuait d'anticiper que le recours aux prises en pension diminuerait au cours des prochains trimestres par rapport à ses niveaux actuellement élevés, les participants au marché monétaire réagissant à l'évolution des conditions".

Entre-temps, dans un discours prononcé en septembre, Patricia Zobel, qui occupe désormais le poste de responsable par intérim de la gestion du System Open Market Account de la banque centrale, a déclaré que la réduction du bilan de la Fed "devrait entraîner une diminution des soldes [des prises en pension] par rapport aux niveaux élevés actuels, au fil du temps".

Cependant, il y a eu peu d'indications de cela depuis. Le 30 décembre, le dernier jour de négociation de l'année, l'utilisation des prises en pension a atteint un record de 2 554 milliards de dollars. Mercredi, les flux entrants s'élevaient à 2,3 trillions de dollars et ils ont constamment dépassé les 2 trillions de dollars par jour depuis juin, alors qu'ils étaient proches de zéro au printemps 2021.

La facilité de prise en pension de la Fed est l'un des outils utilisés par la banque centrale pour aider à maintenir le taux d'intérêt cible, le taux des fonds fédéraux, au niveau souhaité. Le taux des fonds est actuellement censé se situer entre 4,25 % et 4,5 % après la hausse d'un demi-point de pourcentage décidée par la Fed en décembre.

La facilité de prise en pension, qui paie actuellement 4,3 % aux fonds monétaires et autres fonds éligibles pour parquer des liquidités à la Fed, est conçue pour aider à mettre un plancher sous les taux à court terme.

La persistance de flux importants de prises en pension a été difficile à expliquer. Ils sont en partie dus à une pénurie d'investissements du secteur privé qui rend plus lucratif et plus facile le fait de placer des liquidités pendant la nuit auprès de la Fed. Dans le même temps, certains ont souligné les problèmes de réglementation qui incitent les sociétés financières à continuer à investir à la Fed.

Il est peu probable que le recours important aux prises en pension inverse contrecarre la mission de politique monétaire de la Fed. Mais le paiement de tous ces intérêts aux sociétés financières a déjà placé la Fed dans une situation de revenu négatif net - essentiellement un revenu différé dû au Trésor - qui risque fort d'empirer au fil du temps étant donné que la Fed s'attend à ce qu'elle augmente encore les taux et les maintienne jusqu'à ce qu'elle soit sûre que l'inflation se calme.