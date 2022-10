Les responsables de la Fed, y compris le nouveau venu Cook, chantent le même hymne de combat

Jeudi, la nouvelle gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook a ajouté sa voix au large consensus de la banque centrale américaine en faveur de la poursuite des hausses de taux d'intérêt, alors que d'autres responsables politiques ont réaffirmé qu'ils ne voyaient eux aussi aucun répit dans leurs efforts pour vaincre l'inflation.

L'inflation américaine "reste obstinément et inacceptablement élevée, et les données de ces derniers mois montrent que les pressions inflationnistes restent généralisées", ce qui nécessite la poursuite des hausses de taux pour s'assurer qu'elle commence à baisser, a déclaré Mme Cook dans ses premières remarques publiques sur la politique monétaire depuis qu'elle a rejoint le conseil d'administration de la Fed à Washington.

Mme Cook, qui s'exprimait devant le Peterson Institute for International Economics à Washington, a déclaré que les récentes baisses des offres d'emploi, le ralentissement des augmentations de loyer et d'autres données montrant que les pressions sur les prix pourraient s'atténuer n'étaient pas suffisantes pour conclure que la Fed avait franchi le cap dans sa lutte contre la hausse des prix.

L'inflation "doit baisser, et nous continuerons jusqu'à ce que le travail soit fait", a déclaré Mme Cook, répétant ce qui est devenu la phrase de marque de la Fed pour relayer sa volonté de relever son taux directeur cible à un niveau restrictif et de ralentir l'économie, même au risque d'une croissance économique moindre et d'une augmentation du chômage.

Ses commentaires ont placé Mme Cook, qui a un doctorat en économie et qui est la première femme noire au conseil d'administration de la Fed, fermement derrière la volonté de la banque centrale de poursuivre les hausses de taux.

Le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, dans ses premières remarques cette semaine, a déclaré qu'il était lui aussi "résolu" à contrôler l'inflation.

Ces derniers jours, les responsables de la Fed ont fait un clin d'œil aux signes d'un relâchement de l'inflation, au stress des marchés financiers et à la pression que le resserrement de leur politique monétaire exerce sur les conditions économiques dans d'autres pays - et n'ont donné aucune indication qu'ils étaient sur le point de changer leurs plans.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a transmis ce message avec sa franchise caractéristique jeudi.

"Je prévois des hausses de taux supplémentaires jusqu'au début de l'année prochaine", a-t-il déclaré, ajoutant que la Fed ne devrait pas interrompre les hausses de taux avant de voir des signes de modération de l'inflation.

Il a reconnu les spéculations selon lesquelles les préoccupations en matière de stabilité financière pourraient éventuellement amener la Fed à ralentir les hausses de taux, voire à les mettre en pause. "Laissez-moi être clair : ce n'est pas quelque chose que j'envisage ou que je crois être un développement très probable", a-t-il déclaré.

Lors de la réunion de politique générale des 20 et 21 septembre, les décideurs ont indiqué qu'ils procéderaient à une quatrième hausse consécutive des taux de trois quarts de point de pourcentage lors de leur prochaine réunion des 1er et 2 novembre, et à d'autres hausses de taux par la suite.

"L'inflation est élevée en ce moment et nous avons besoin d'un réglage plus restrictif de la politique monétaire", a déclaré Charles Evans, président de la Fed de Chicago, à la Chambre de commerce de l'Illinois jeudi. Sur la base des projections des décideurs publiées le mois dernier, a-t-il déclaré, le taux d'intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale américaine se dirige vers la fourchette 4,50 %-4,75 % d'ici l'année prochaine "ce qui, étant donné la vitesse à laquelle nous avons augmenté les taux d'intérêt, sera probablement le printemps."

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, s'exprimant lors d'un événement séparé jeudi, a déclaré qu'à ce stade, il n'y avait "presque aucune preuve" que l'inflation avait même atteint un sommet, rendant un changement dans les plans de la Fed peu probable.

"Nous devons garder les yeux ouverts sur les risques qui peuvent être déstabilisants pour l'économie américaine dans son ensemble", a déclaré M. Kashkari lors de la Bremer Financial Corporation Fall Leadership Conference. "Mais pour moi, la barre pour réellement changer notre position sur la politique est très haute".

UN PEU DE DOULEUR

La Fed analyse les données qui ont commencé à tourner, au moins quelque peu, en sa faveur, notamment une récente baisse des offres d'emploi qui pourrait indiquer un marché du travail plus lâche et une pression salariale plus faible.

Mais l'inflation de base reste au plus haut depuis quatre ans, la mesure la plus surveillée par la Fed atteignant toujours plus du triple de son objectif de 2 %.

"La nature généralisée des pressions inflationnistes suggère que l'économie globale est très tendue", a déclaré Mme Cook dans son discours de jeudi.

Par conséquent, Mme Cook a déclaré qu'elle "soutenait pleinement" les hausses de taux de 75 points de base approuvées lors des trois réunions de politique monétaire auxquelles elle a participé en tant que gouverneur de la Fed jusqu'à présent, qu'elle était d'accord avec la politique de "front-loading" du resserrement monétaire afin d'en accélérer l'impact, et qu'elle estimait que les changements de politique devaient être fondés sur une baisse réelle de l'inflation, et non sur des prévisions à cet égard.

M. Cook a déclaré que l'approche préventive de la Fed était appropriée, ajoutant que si la baisse de l'inflation entraînera une certaine douleur, ne pas le faire rendra plus douloureux le rétablissement de la stabilité des prix à l'avenir.

"Dans la situation actuelle, avec des risques pour les prévisions d'inflation biaisés à la hausse, je crois que les jugements de politique doivent être basés sur le fait de savoir si et quand nous voyons l'inflation réellement baisser dans les données, plutôt que seulement dans les prévisions."

Elle a déclaré que même si, à un moment donné, il sera approprié de ralentir le rythme des augmentations, elle n'a pas fait allusion à sa préférence pour la décision politique de la Fed le mois prochain.

"La trajectoire de la politique devrait dépendre de la rapidité avec laquelle nous progressons vers notre objectif d'inflation", a déclaré Mme Cook.

La moitié des décideurs de la Fed s'attend à un resserrement de la politique de 125 points de base au cours des deux prochaines réunions de politique générale de la Fed ; un peu moins de la moitié s'attend à seulement 100 points de base.

S'adressant au New York Times, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi que, bien qu'elle soit "très ouverte" à un ralentissement du rythme des hausses de taux, elle pourrait encore envisager une hausse de 75 points de base le mois prochain, suivie d'une hausse de 25 points de base, en fonction des données.

Pour Waller, il y a peu de choses dans les prochaines publications de données - y compris le rapport mensuel sur l'emploi du département du travail vendredi et son rapport sur l'indice des prix à la consommation la semaine prochaine - qui pourraient changer son point de vue sur l'économie.

"Je pense que la plupart des décideurs politiques seront du même avis", a déclaré Waller. "J'imagine que nous aurons une discussion très réfléchie sur le rythme du resserrement lors de notre prochaine réunion" (Reportage de Howard Schneider, Bianca Flowers etd Ann Saphir ; Montage de Paul Simao et Josie Kao)