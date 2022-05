Les responsables de la santé de Montréal enquêtent sur 17 cas présumés de variole du singe

Plusieurs pays, dont le Portugal et l'Espagne, ont signalé des cas de monkeypox au cours des dernières semaines. Mercredi, les responsables de la santé publique du Massachusetts ont identifié un cas américain chez un homme qui avait récemment voyagé dans la province canadienne du Québec.

Les responsables de la santé de la plus grande ville du Québec ont déclaré aux journalistes qu'il y avait un lien entre le cas américain de monkeypox au Massachusetts et quelques-uns des cas suspects dans la région de Montréal.

Le Dr Mylene Drouin, directrice de la santé publique de Montréal, a déclaré que les cas ne sont pas considérés comme graves et qu'ils concernent principalement des hommes ayant eu des relations sexuelles avec des hommes, âgés de 30 à 55 ans.

Bien que les responsables de la santé publique espèrent avoir une confirmation en laboratoire d'ici le week-end, Mme Drouin a déclaré qu'il y a de fortes chances que les cas soient dus à la variole du singe.

"Plus nous voyons l'évolution de ce qui se passe dans le monde, et le lien que nous avons avec le cas aux États-Unis, plus nous pensons que c'est une forte possibilité", a-t-elle déclaré.

Le Dr Geneviève Bergeron, médecin-conseil pour les urgences sanitaires et les maladies infectieuses, a déclaré que le premier cas suspect a été signalé le 12 mai.

La variole du singe, qui survient surtout en Afrique occidentale et centrale, est une infection virale rare semblable à la variole humaine, mais plus bénigne. Elle a été enregistrée pour la première fois en République démocratique du Congo dans les années 1970. Le nombre de cas en Afrique de l'Ouest a augmenté au cours de la dernière décennie.

Les symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête et des éruptions cutanées commençant sur le visage et s'étendant au reste du corps.