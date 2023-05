Les dirigeants financiers asiatiques débattront mardi des moyens de renforcer les garanties régionales afin de mieux répondre aux besoins de financement d'urgence en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, alors que les craintes de récession mondiale et la volatilité des marchés financiers assombrissent les perspectives économiques.

L'impact des hausses des taux d'intérêt américains sur les flux de capitaux de la région pourrait également être abordé lors de la réunion des ministres des finances et des dirigeants des banques centrales de l'ANASE+3 - qui regroupe l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) ainsi que le Japon, la Chine et la Corée du Sud - qui se tiendra mardi.

Le Japon, qui copréside cette année avec l'Indonésie la réunion des pays de l'ANASE+3, espère discuter du renforcement des lignes de swap de devises, a déclaré vendredi à la presse le ministre des finances, Shunichi Suzuki.

Le Japon souhaite proposer un mécanisme qui renforce l'utilisation des lignes d'échange de devises existantes et permette aux membres de puiser dans les fonds en temps utiles, par exemple en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, ont déclaré trois sources ayant une connaissance directe de la question.

Les récentes faillites de deux banques américaines ont renforcé l'inquiétude des décideurs politiques quant aux vulnérabilités du système bancaire mondial et aux turbulences potentielles du marché qui pourraient résulter d'une hausse agressive des taux d'intérêt américains.

Lors d'une réunion avec ses homologues chinois et japonais qui s'est tenue avant le rassemblement de l'ANASE+3, le ministre sud-coréen des finances, M. Choo Kyung-ho, a déclaré que la coopération entre les trois pays était devenue plus importante pour l'Asie et le reste du monde, car l'économie mondiale se trouve à un "point d'inflexion".

Après avoir été frappé par la crise financière asiatique à la fin des années 1990, le groupe ASEAN+3 a créé un réseau de lignes de swap de devises appelé Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) en 2000, et l'a transformé en réseau multilatéral en 2010, afin de s'aider mutuellement à prévenir ou à combattre les fortes sorties de capitaux.

Mais les lignes de swap n'ont jamais été utilisées, y compris pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a donné lieu à des appels au sein du groupe pour rendre le système plus facilement accessible en cas de chocs.

Si les responsables politiques asiatiques insistent sur le fait que leurs pays disposent de réserves de change et de tampons suffisants pour éviter une nouvelle crise, ils pourraient, selon les analystes, envisager d'améliorer les accords existants afin de lutter contre d'éventuels bouleversements du marché.

"Le fait que le CMIM n'ait jamais été utilisé depuis sa création montre que les pays le trouvent difficile à utiliser", a déclaré Toru Nishihama, économiste en chef des marchés émergents à l'Institut de recherche sur la vie de Dai-ichi.

S'il est important de rendre le CMIM plus flexible, les pays doivent également s'assurer qu'ils disposent d'un système de surveillance solide afin d'éviter de provoquer un aléa moral, a-t-il ajouté.

Selon les projections de la Banque asiatique de développement (BAD), l'Asie en développement devrait connaître une forte croissance économique de 4,8 % en 2023, plus rapide que la croissance de 4,2 % enregistrée en 2022 grâce au rebond de la Chine.

Les dirigeants financiers de l'ANASE+3, dont Suzuki et le gouverneur de la Banque du Japon (BOJ) Kazuo Ueda, se rencontrent en marge de la réunion annuelle de la BAsD à Incheon, en Corée du Sud, cette semaine.