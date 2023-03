Les décideurs politiques asiatiques se sont efforcés lundi de calmer les nerfs des investisseurs après l'annonce d'un rachat historique de Credit Suisse par la Suisse et d'une action coordonnée des principales banques centrales pour éviter une crise bancaire.

Alors que les marchés continuent de craindre que les tensions financières ne franchissent les frontières, le secrétaire général du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a déclaré que le système bancaire du pays était stable et que le Japon ne connaîtrait pas de contagion de la part des États-Unis et de l'Europe.

Il a également salué la décision prise dimanche par les principales banques centrales, dont la Banque du Japon (BOJ), de soutenir le flux mondial de liquidités en élargissant une ligne de swap existante afin de garantir que les créanciers disposent des dollars dont ils ont besoin pour fonctionner.

Cette décision a été prise alors qu'UBS Group AG a accepté de payer 3 milliards de francs suisses (3,2 milliards de dollars) pour racheter Credit Suisse Group AG, une société vieille de 167 ans, et d'assumer jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes. Les autorités de régulation suisses ont orchestré l'opération.

L'indice MSCI le plus large des actions asiatiques était en baisse de 1,4 %, et les contrats à terme sur les actions européennes étaient généralement en baisse de 0,4 % à 0,6 %. Bien que les deux mesures prises par les autorités aient apaisé les craintes immédiates de contagion, les actions des banques sont restées sous pression.

Les responsables politiques japonais ont déclaré que les banques nationales disposaient de suffisamment de réserves de capitaux pour absorber les pertes dues à divers facteurs externes, y compris les risques liés à l'effondrement des créanciers américains.

Le gouverneur adjoint de la Banque de réserve d'Australie (RBA), Christopher Kent, a déclaré que des exigences plus strictes en matière de liquidités et de capitaux avaient rendu le système bancaire mondial plus solide qu'il ne l'était il y a dix ans.

"Ce dont nous parlons ici, c'est de quelques institutions qui ont été mal gérées et qui n'ont pas respecté les normes plus strictes qui ont été imposées à presque toutes les banques au niveau mondial et aux banques australiennes", a-t-il déclaré, faisant référence aux banques en difficulté à l'étranger.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le rachat n'ait aucun impact sur la stabilité du système bancaire de Singapour. Le Credit Suisse continuera à opérer dans la ville-État sans restrictions, a ajouté la MAS.

"La MAS restera en contact étroit avec la FINMA, CS et UBS pendant l'exécution du rachat, afin de faciliter une transition ordonnée, y compris en ce qui concerne l'impact sur l'emploi", a déclaré la banque centrale dans un communiqué, faisant référence à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers et aux deux banques suisses.

La Securities and Futures Commission de Hong Kong et l'Autorité monétaire de Hong Kong, la banque centrale de facto, ont déclaré que les activités du Credit Suisse dans la ville seraient ouvertes normalement et que les clients pourraient accéder à leurs dépôts.

Huang Tien-mu, directeur de la Commission de surveillance financière de Taïwan, s'est montré prudent.

Il a déclaré aux parlementaires qu'il n'y avait actuellement aucun moyen de confirmer que "la crise est passée", même après l'accord de rachat du Credit Suisse par UBS et après les principales mesures prises par les banques centrales pour rétablir la confiance.

M. Huang a déclaré qu'il avait confiance dans le secteur financier taïwanais, mais qu'il restait attentif à l'évolution des marchés financiers internationaux.

(1 dollar = 0,9258 franc suisse)