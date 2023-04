Les banquiers centraux d'Europe centrale ont redoublé d'efforts au cours des deux dernières semaines pour persuader les investisseurs d'abandonner les paris selon lesquels ils entameraient bientôt un cycle d'assouplissement, et leur message commence à faire son chemin.

Ces avertissements politiques interviennent malgré le repli des marchés européens à la suite de la faillite de Credit Suisse, qui a fait craindre un début d'assouplissement de la politique monétaire des banques mondiales.

Comme les banques centrales d'Europe centrale ont été plus rapides que leurs principales homologues à relever leurs taux, on s'attendait à ce qu'elles ouvrent la voie à l'assouplissement. Bien que cela puisse encore être vrai, il semble maintenant que cela se produise plus tard que prévu.

Mais ce scénario est en train de changer, grâce à des facteurs tels que l'étroitesse des marchés du travail et la forte croissance des salaires dans l'ensemble de la région, et les investisseurs commencent à s'en rendre compte.

"La pression salariale élevée maintiendra l'inflation de base à un niveau élevé et pourrait retarder l'assouplissement monétaire par rapport aux attentes actuelles", a déclaré Erste Bank dans une note jeudi.

La banque centrale tchèque, qui avait été considérée comme dovish sous sa nouvelle direction et qui a refusé de relever ses taux depuis juin dernier malgré les appels de son propre département monétaire et d'analystes extérieurs, a en fait renforcé son message hawkish.

Son homologue hongroise, dont certains pensaient qu'elle commencerait à assouplir sa politique monétaire en mars, s'est au contraire engagée à maintenir ses taux inchangés pendant une période prolongée afin d'étouffer les attentes en matière d'inflation - la croissance des prix en Hongrie s'est certes ralentie en février, mais elle reste incroyablement élevée (25,4 %).

La banque centrale polonaise a maintenu ses taux cette semaine et le gouverneur Adam Glapinski a déclaré qu'elle était toujours prête à augmenter ses taux si nécessaire, bien que les taux n'aient pas besoin d'être augmentés davantage si les développements économiques suivent ses perspectives actuelles.

Les Tchèques, se référant aux données de janvier sur les salaires dans l'industrie, ont averti le 29 mars que le marché prévoyait prématurément des réductions de taux, et le gouverneur Ales Michl a déclaré qu'une hausse pourrait encore être envisagée en mai si le risque d'une spirale des prix et des salaires s'accroît.

Graphique : Taux des PECO, Ce message a été souligné jeudi lorsque les données de février ont montré une croissance à deux chiffres des salaires dans l'industrie.

Sur le marché, les accords de taux à terme n'intègrent pas la possibilité d'une hausse des taux tchèques, mais ils ont augmenté par rapport aux niveaux les plus bas de cette année, même s'ils prévoient toujours un assouplissement à partir du troisième trimestre.

"Lors de la nomination, les marchés ont interprété le conseil actuel comme étant à tendance dovish", a déclaré JP Morgan.

"Pourtant, ce que nous voyons aujourd'hui semble très éloigné de cette évaluation prématurée. Le message du conseil est aussi hawkish que possible".

Deux nouveaux vice-gouverneurs tchèques, Jan Frait et Eva Zamrazilova, qui ont déjà siégé au conseil d'administration, ont insisté sur la nécessité de maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

L'argument est que la politique a été trop longtemps laxiste, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, au cours de la dernière décennie, et que cela devrait conduire à des taux d'intérêt d'équilibre plus élevés à l'avenir.

Bien que cela ne signifie pas que le taux repo tchèque restera nécessairement à 7 %, cela suggère une résistance à tout assouplissement rapide.

JP Morgan a déclaré que les risques liés à sa prévision d'un début de baisse des taux en août étaient désormais "fortement biaisés en faveur d'un début plus tardif".

Goldman Sachs prévoit un statu quo toute l'année.

"Nous ne prévoyons pas de hausse des taux", a-t-elle déclaré après la réunion de politique monétaire de la République tchèque la semaine dernière. "De même, nous pensons que la barre de la réduction des taux est également élevée".

LA HONGRIE SUR LA MÊME VOIE

Cela pourrait mettre l'accent sur la Hongrie, qui a le taux d'intérêt de base le plus élevé de l'Union européenne, à 13 %, et un taux de dépôt rapide de 18 % pour soutenir le forint et lutter contre l'inflation.

Alors que les marchés spéculaient sur la possibilité d'un assouplissement de la politique de la Banque nationale de Hongrie le mois dernier, le discours de la réunion du 28 mars a plutôt consolidé les perspectives vers le mois de juin, ce qui a apporté un certain soutien à la monnaie.

"La Banque nationale de Hongrie a clairement indiqué que des réductions de taux ne sont pas envisagées pour le moment, ce qui devrait permettre au taux de change de rester de loin le plus élevé de la région", a déclaré ING dans une note.

Graphique : Inflation dans les PECO, La banque centrale polonaise a également adopté des tons quelque peu hawkish lors de sa conférence de presse de jeudi, après avoir maintenu ses taux.

"Le président de la NBP n'a pas mentionné l'automne 2023 (pour les réductions) de lui-même en temps utile. Cela peut être considéré comme un accent hawkish", a déclaré Bank Pekao dans une note.

La banque centrale roumaine a laissé ses taux inchangés mardi et a déclaré que l'inflation pourrait diminuer plus rapidement que prévu. Mais elle a déclaré que l'activité économique avait baissé moins que prévu, et les analystes pensent qu'elle ne bougera pas du tout cette année.

"La première baisse des taux d'intérêt n'arrivera probablement pas avant le début de 2024, une fois que les décideurs politiques seront plus confiants dans le fait que les pressions sur les prix se sont atténuées, a déclaré Capital Economics dans une note.