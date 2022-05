Les responsables politiques de la Fed prévoient un passage à des hausses "mesurées".

Deux banquiers centraux américains ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la Réserve fédérale passe à un rythme plus mesuré de resserrement de sa politique après juillet, car elle cherche à étouffer l'inflation sans augmenter les coûts d'emprunt au point d'entraîner l'économie dans une récession.

Il n'est pas clair si ce point de vue - exposé mardi par le président de la Réserve fédérale de Chicago, Charles Evans, et mercredi par le chef de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker - marque un consensus au sein de la Fed sur la manière de faire baisser l'inflation la plus élevée depuis 40 ans.

Mais cela suggère que si les responsables politiques sont largement favorables à l'utilisation de hausses de taux d'un demi-point pour ramener les coûts d'emprunt à court terme dans une fourchette de 1,75 % à 2 % au cours des deux prochains mois, le soutien à ce rythme au-delà de juillet pourrait être limité.

Mardi, M. Evans a déclaré devant un public à New York qu'il s'attendait à une transition vers des hausses de taux "mesurées" après une première vague de resserrement de la politique. Dans le lexique de la Fed, "mesuré" signifie des hausses de taux d'un quart de point.

Mercredi, M. Harker a donné une évaluation similaire, en déclarant à la Mid-Size Bank Coalition of America qu'après juillet, "je prévois une séquence d'augmentations du taux des fonds à un rythme mesuré jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation se rapproche de la cible d'inflation des comités".

Pendant qu'il parlait, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average dégringolaient et ont terminé avec la plus forte perte en une journée depuis près de deux ans.

"Je suis toujours dans le camp de ceux qui pensent que nous pouvons avoir, si ce n'est un atterrissage en douceur, un atterrissage sûr", a déclaré M. Harker, en faisant état de la force du marché du travail, avec près de deux emplois ouverts pour chaque demandeur d'emploi américain, et un taux de chômage de 3,6 %.

L'économie américaine va probablement croître entre 2 % et 3 % cette année, a-t-il dit, ajoutant que "cette économie peut supporter une approche mesurée et méthodique du resserrement des conditions financières."

Les responsables de la Fed affirment que l'inflation élevée actuelle, qui représente plus de trois fois l'objectif de 2 % de la Fed, est le produit d'une demande surdimensionnée qui se heurte à une offre limitée.

Le président de la Fed, Jerome Powell, n'a pas été précis quant à ses attentes quant à la trajectoire de la politique au-delà de juillet. Mardi, il a déclaré que la Fed continuerait à pousser les hausses de taux jusqu'à ce qu'elle voie des preuves claires et convaincantes que l'inflation se refroidit. (Rédaction : Ann Saphir ; Édition : Cynthia Osterman)