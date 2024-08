Les responsables politiques de la Réserve fédérale sont de plus en plus convaincus que le ralentissement de l'inflation est suffisant pour permettre des baisses de taux d'intérêt, et ils ne s'appuieront pas sur les turbulences boursières mais sur les données économiques pour déterminer l'ampleur et le calendrier de ces baisses de taux.

Tel est le message commun des trois banquiers centraux américains qui se sont exprimés jeudi, avec des points de vue légèrement différents sur la situation économique, une semaine et un jour après avoir décidé de maintenir le taux directeur, tout en annonçant une réduction dès le mois prochain.

Un bond du taux de chômage américain en juillet, publié vendredi, a contribué à déclencher une déroute des marchés boursiers mondiaux qui s'est poursuivie lundi avant que les actions ne se redressent partiellement, les investisseurs et les analystes craignant que les États-Unis ne se dirigent vers une récession et que la Fed ne doive réagir de manière agressive.

"Il est difficile d'affirmer que quelque chose de monumental vient de se produire du côté des actions", a déclaré jeudi Thomas Barkin, président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, soulignant que les principaux indices boursiers américains sont toujours en hausse par rapport au début de l'année.

Plus précisément, lors d'un événement virtuel organisé par la National Association for Business Economics, il a déclaré que "tous les éléments de l'inflation semblent se stabiliser (et) je suis relativement optimiste, d'après les conversations que j'ai, sur le fait que cela va continuer".

Ces mêmes conversations avec les chefs d'entreprise suggèrent également que le ralentissement du marché du travail américain provient d'un ralentissement des embauches plutôt que d'une augmentation des licenciements, a-t-il ajouté.

"Je pense qu'il faut un certain temps, dans une économie saine, pour déterminer s'il s'agit d'une économie qui évolue doucement vers un état de normalisation qui vous permettra, d'une manière délibérée et régulière, de normaliser les taux ou ... s'il s'agit d'une économie où vous devez vraiment vous pencher sur la question".

Le président de la Fed de Kansas City, Jeff Schmid, l'un des responsables politiques les plus fermes de la banque centrale américaine, a également pris note de l'agitation récente des marchés financiers.

"Les conditions financières peuvent à la fois révéler des informations importantes sur la trajectoire de l'économie et avoir un impact sur l'économie réelle", a-t-il déclaré dans des remarques préparées pour la réunion annuelle de l'Association des banquiers du Kansas à Colorado Springs (Colorado). "Toutefois, la Fed doit rester concentrée sur la réalisation de son double mandat, à savoir le plein emploi et la stabilité des prix.

À cet égard, il a déclaré que les récentes données "encourageantes" montrant que l'inflation se situe autour de 2,5 % le confortent dans l'idée que l'inflation se rapproche de l'objectif de 2 % de la Fed.

"Si l'inflation continue d'être faible, je serai de plus en plus convaincu que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'objectif de stabilité des prix de notre mandat, et qu'il sera approprié d'ajuster l'orientation de la politique monétaire", a-t-il déclaré.

M. Schmid a qualifié l'économie de résiliente, la demande des consommateurs de forte, et le marché de l'emploi de nettement plus calme mais encore "assez sain", et a déclaré qu'il considérait que l'orientation actuelle de la politique monétaire n'était "pas si restrictive".

"Compte tenu des chocs considérables que l'économie a subis depuis le début de la décennie, je ne voudrais pas présumer d'une trajectoire ou d'un point final particulier pour le taux directeur", a-t-il déclaré.

Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a réitéré jeudi son opinion selon laquelle la politique de la banque centrale est stricte et que laisser les coûts d'emprunt au même niveau alors que l'inflation diminue reviendrait à la rendre encore plus stricte, ce qui risquerait de nuire au marché de l'emploi.

Toutefois, à l'instar de ses homologues plus optimistes, M. Goolsbee a déclaré que le marché boursier et l'élection présidentielle à venir ne détermineraient pas la politique de la Fed.

"La Fed ne s'occupe pas des élections. La Fed s'occupe de l'économie", a déclaré M. Goolsbee lors d'une interview sur Fox News. "Nous ne sommes pas là pour réagir au marché boursier. Notre rôle est de maximiser l'emploi et de stabiliser les prix. (Reportage d'Ann Saphir, édition de Chris Reese)