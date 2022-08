Les responsables talibans se rapprochent d'un contrat pour l'achat d'essence à la Russie

Habiburahman Habib, le porte-parole du ministère afghan du Commerce et de l'Industrie, a confirmé qu'une délégation officielle présidée par le ministère du Commerce se trouvait dans la capitale russe et finalisait des contrats de fourniture de blé, de gaz et de pétrole.

"Ils sont en train de négocier avec la partie russe", a-t-il déclaré dans un message adressé à Reuters, ajoutant qu'ils partageraient les détails une fois les contrats conclus.

Une source du bureau du ministre du Commerce et de l'Industrie a déclaré à Reuters que des fonctionnaires techniques de son ministère et du ministère des Finances étaient restés à Moscou pour travailler sur les contrats après la visite d'une délégation ministérielle ce mois-ci.

"Nous travaillons sur le texte du contrat, (nous sommes) presque d'accord sur l'essence et le benzène", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant qu'ils s'attendaient à ce qu'il soit bientôt terminé.

Les porte-parole des ministères russes des affaires étrangères et de l'énergie n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Ces contrats interviennent après qu'une délégation talibane dirigée par le ministre du commerce en exercice se soit rendue en Russie à la mi-août pour mener des discussions sur le commerce.

S'il est conclu, le contrat serait un signe que les pays étrangers font de plus en plus d'affaires avec les Talibans, bien que leur administration ne soit officiellement reconnue par aucun gouvernement international depuis qu'ils ont pris le contrôle du pays après le retrait des troupes américaines il y a environ un an.

Elle intervient alors que les États-Unis tentent de convaincre d'autres nations de réduire leur consommation de pétrole russe, affirmant que cette initiative vise à limiter les revenus pétroliers que Moscou utilise pour financer son invasion de l'Ukraine.

Tant la Russie que l'Afghanistan dirigé par les talibans font l'objet de sanctions économiques de la part de gouvernements internationaux, dont les États-Unis.

Aucun gouvernement étranger, y compris Moscou, ne reconnaît officiellement l'administration talibane et les banques afghanes ont été gênées par les sanctions qui ont fait que la plupart des banques internationales ne veulent pas effectuer de transactions avec les banques afghanes.

La source officielle a déclaré qu'ils avaient un plan pour la manière dont les paiements seraient effectués mais a refusé de fournir des détails sur l'utilisation des canaux bancaires officiels.

Malgré le gel des avoirs de la banque centrale d'Afghanistan, son secteur bancaire entravé par les sanctions et l'absence de reconnaissance officielle de l'étranger, certains pays font des affaires avec Kaboul, l'aidant à accéder aux marchés mondiaux dans un contexte de crise économique intérieure.

Le Pakistan reçoit chaque jour des milliers de tonnes de charbon en provenance d'Afghanistan, ce que le premier a accueilli favorablement pour atténuer sa crise énergétique. Les transactions sont effectuées par des entreprises privées dans chaque pays, et l'administration talibane perçoit des millions de dollars en droits de douane sur les exportations de charbon.