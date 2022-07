Les responsables tunisiens affirment que la nouvelle constitution a été adoptée lors d'un vote à faible taux de participation.

La commission a déclaré que 95 % des électeurs ont approuvé la constitution lors du référendum de lundi, boycotté par les groupes d'opposition, qui accusent Saied d'avoir organisé un coup d'État contre la jeune démocratie issue du soulèvement du printemps arabe de 2011 en Tunisie.

Les groupes d'opposition, qui ont lutté pour contrer Saied depuis qu'il a commencé à accumuler du pouvoir il y a un an, ont accusé les autorités de gonfler les chiffres et ont déclaré qu'ils reconnaissaient toujours la constitution de 2014 comme étant la constitution légitime.

La nouvelle constitution comprend des changements qui ramènent le pouvoir à la présidence et l'éloignent du parlement qui - pour les partisans de Saied - était devenu synonyme de querelles politiques et de paralysie du gouvernement.

Saied a nié les accusations selon lesquelles il serait un nouveau dictateur, et affirme que les libertés gagnées en 2011 sont protégées.

Moins de personnes ont voté lors du référendum que lors de n'importe laquelle des trois élections parlementaires et des deux élections présidentielles organisées depuis que les Tunisiens se sont soulevés contre le dictateur Zine al-Abidine Ben Ali.

Même si le vote portait sur un changement permanent de la constitution, les règles fixées par Saied n'exigeaient pas un taux de participation minimum pour qu'il soit approuvé.

La principale alliance d'opposition a déclaré que les résultats officiels étaient "faux et non crédibles".

"Saied a falsifié la volonté populaire en falsifiant les résultats", a déclaré Nejib Chebbi, chef du Front du salut national de l'opposition, qui comprend le parti islamiste Ennahda, la plus grande faction du parlement dissous.

Il n'y a pas eu de réaction immédiate de Saied ou de la commission électorale à l'accusation de l'opposition.

Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a déclaré que Washington avait pris note des préoccupations généralisées selon lesquelles la constitution n'avait pas été rédigée de manière inclusive et qu'elle affaiblissait les freins et contrepoids et pouvait compromettre les droits de l'homme. Il a ajouté que le taux de participation avait été faible.

S'exprimant lundi soir alors qu'il marchait parmi ses partisans lors d'un rassemblement dans le centre de Tunis, Saied a déclaré que les gens étaient libres de boycotter le vote "mais il aurait été préférable qu'ils y participent".

Saied a déclaré que ses actions étaient nécessaires pour sauver la Tunisie de plusieurs années de paralysie politique et de stagnation économique sous une constitution de 2014 qui divise le pouvoir entre le parlement et le président.

Ses premières actions contre le Parlement il y a un an ont semblé très populaires auprès des Tunisiens, des milliers de personnes ayant envahi les rues pour le soutenir, mais avec peu de progrès dans la résolution des graves problèmes économiques, ce soutien pourrait s'être émoussé.