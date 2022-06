Les restaurants grecs ressentent la chaleur alors que les prix des Souvlaki montent en flèche

Les prix moyens du souvlaki ont augmenté bien plus rapidement que les mesures phares de l'inflation - qui n'a jamais été aussi élevée depuis 28 ans en Grèce, autour de 10 % - brandies par les agences nationales de statistiques.

Le repas classique de viande grillée enveloppée dans du pain plat avec de la salade et du yaourt à l'ail coûte désormais 3,30 euros (3,55 $) en moyenne dans les environs d'Athènes, soit une hausse vertigineuse de 30 % par rapport à l'été dernier.

Avec le coût de ses principaux ingrédients - viande, légumes et huile de tournesol - tous en forte hausse, de même que les prix de l'énergie, alors que la guerre et les pandémies perturbent les chaînes d'approvisionnement, cette flambée met à nu certaines des principales pressions auxquelles l'économie mondiale est confrontée au niveau de la base.

"La guerre en Ukraine nous a beaucoup affectés", a déclaré Thanasis Golas, 79 ans, propriétaire de l'un des plus anciens magasins de kebab du quartier de Monastiraki, à l'ombre de l'Acropole, tout en découpant des morceaux de porc pour sa clientèle principalement étrangère.

"Les clients grecs ont été considérablement réduits".

Longtemps considéré comme un régal bon marché accessible à presque tout le monde, le souvlaki est de plus en plus devenu le genre d'article que les personnes au budget serré réfléchissent à deux fois avant d'acheter.

"Dans le passé, j'achetais trois ou deux souvlaki, aujourd'hui je n'en ai acheté qu'un seul, car il est très cher, et les salaires sont bas en ce moment", déclare Morina Ntotsi, une femme de ménage de 58 ans qui gagne 720 euros par mois.

Le syndicat des grilleurs et restaurateurs d'Athènes affirme que le prix du porc a augmenté de 30 % au cours des 12 derniers mois, l'huile de tournesol généralement importée d'Ukraine de 125 % et les factures d'électricité de plus de 100 %.

"J'espère que la guerre se terminera bientôt", a déclaré Spyros Bairachtaris, dont la famille possède un restaurant près de l'Acropole depuis plus de 140 ans et qui, suite au doublement de sa facture d'électricité, se bat pour maintenir son souvlaki à moins de 3 euros par portion.

Pour au moins un touriste, cependant, le snack reste un casse-croûte à ce prix.

"Je paierais 10 euros pour ce souvlaki, il est délicieux", a déclaré Dave Disis, de l'État américain de Géorgie.

(1 $ = 0,9326 euros)