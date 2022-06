Les restes humains retrouvés en Amazonie sont ceux du journaliste disparu

SAO PAULO, 17 juin (Reuters) - Un examen médico-légal a établi que des restes humains retrouvés dans la forêt amazonienne sont ceux du journaliste britannique Dom Phillips, a annoncé vendredi la police fédérale brésilienne.

Les restes d'un deuxième corps, qui serait celui de l'expert brésilien des populations indigènes Bruno Pereira est toujours en cours d'analyse, avait rapporté un peu plus tôt CNN Brasil.

Les restes avaient été acheminés à Brasilia jeudi pour identification, après avoir été retrouvés dans la jungle par la police, conduite sur les lieux par un pêcheur qui a avoué avoir tué les deux hommes.

Dom Phillips et Bruno Pereira avaient disparu le 5 juin dans la vallée isolée de Javari, proche de la frontière avec le Pérou et la Colombie. (Reportage Gabriel Araujo à Sao Paulo et Carolina Pulice à Mexico, version française Tangi Salaün)