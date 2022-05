Les restrictions chinoises du COVID réduisent la demande d'huile de soja et l'appétit pour le soja

La Chine est le premier consommateur mondial d'huiles comestibles. Des millions de restaurants engloutissent environ la moitié des quelque 17 millions de tonnes d'huile de soja, fabriquée à partir du broyage des graines de soja, consommées chaque année dans le pays pour frire les aliments.

Mais un verrouillage de deux mois à Shanghai, la ville la plus grande et la plus riche de Chine, et les restrictions du mouvement anti-COVID-19 dans plusieurs autres grandes villes ont réduit la consommation d'huile de soja, ce qui se répercutera sur la demande de soja.

Selon le National Grain & Oils Information Center, un groupe de réflexion gouvernemental, la demande de toutes les huiles comestibles pour la campagne 2021/22, qui a débuté en septembre dernier, devrait chuter de 8,45 % par rapport à l'année dernière pour atteindre 39,02 millions de tonnes, soit la première baisse du siècle, en raison des mesures de confinement, des prix élevés du soja et du remplacement par des graisses animales.

La consommation d'huile de soja a chuté de 11 % en mars et de 15 % en avril par rapport aux mêmes périodes en 2019, avant la pandémie de COVID, selon les estimations de Mysteel, une société de conseil en matières premières basée en Chine. L'utilisation globale d'huile de soja sera de 16,74 millions de tonnes en 2022, soit une baisse d'environ 500 000 tonnes par rapport à 2019.

"Normalement, nous utilisions environ une bouteille d'huile comestible, soit environ cinq litres, par jour, principalement de l'huile de soja. Maintenant que le restaurant est fermé, pas un seul filet d'huile n'est utilisé", a déclaré un petit restaurateur de Pékin qui n'a donné que son nom de famille, Liu. Son restaurant est fermé depuis le début du mois de mai.

Pour la campagne 2021/22, le ministère américain de l'agriculture (USDA) estime que la Chine consommera 17,4 millions de tonnes d'huile de soja, contre 17,6 millions de tonnes pour la période 2020/21. L'USDA prévoit que la consommation rebondira lors de la campagne 2022/23 pour atteindre un record de 18,05 millions de tonnes.

L'effondrement de la demande de soja devrait avoir un impact sur les importations globales de haricots de la Chine. Selon deux négociants basés en Chine dans des sociétés de commerce international, le pays n'a couvert qu'environ 30 % de sa demande mensuelle d'importation de soja pour juillet et seulement 20 % pour août.

DOUBLE WHAMMY

La faible demande d'huile comestible survient alors que les triturateurs de soja sont déjà confrontés à une faible demande de farine de soja, l'ingrédient d'alimentation animale riche en protéines également produit lors du processus de trituration.

En avril, la production industrielle chinoise d'aliments pour animaux a chuté de près de 11 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 22,49 millions de tonnes, les aliments pour porcs ayant baissé de 15,2 %, en raison du coût élevé des matières premières et de la faiblesse des marges de production des porcs, selon l'Association chinoise de l'industrie des aliments pour animaux.

Le resserrement des mesures de contrôle liées au COVID, qui a restreint le mouvement des ingrédients des aliments pour animaux et fait grimper les frais de transport, a également perturbé le commerce de la farine.

Les stocks de farine de soja pour la semaine se terminant le 20 mai ont doublé depuis la fin du mois de mars, la consommation au cours de la semaine ayant chuté de 5,67 % par rapport à l'année précédente, selon Maysteel.

Les prix de référence du soja ont grimpé à leur plus haut niveau depuis près de 10 ans en raison de l'offre mondiale restreinte, ce qui a comprimé les bénéfices des triturateurs.

Les marges de trituration du soja dans la province orientale de Shandong, un des principaux centres de transformation de l'oléagineux, ont plongé de près de 1 700 yuans depuis début mars, pour atteindre moins 218 yuans (moins 32,68 $) par tonne lundi.

"Les raisons étaient simples, des prix internationaux élevés et une faible demande intérieure", a déclaré Shi Hengyu, un analyste de Zhongtai Futures.

Avec des coûts élevés et une faible demande, les acheteurs qui avaient déjà ralenti leurs achats en raison de la faible demande d'aliments pour animaux sont encore plus réticents à réserver trop longtemps à l'avance, selon les négociants et les analystes.

"Les usines de concassage ont commencé à vendre des contrats de soja pour les mois à venir, mais la vente reste lente pour la livraison de juillet-septembre", a déclaré Jian Jianhui, analyste chez Mysteel.

(1 $ = 6,6713 yuan renminbi chinois