Les restrictions chinoises du COVID vont resserrer la chaîne d'approvisionnement mondiale

Les fabricants de tout, des clés USB au verre des écrans de l'iPhone d'Apple, avertissent des retards d'expédition alors qu'ils se conforment aux contrôles chinois visant à enrayer la propagation du COVID-19, mettant encore plus à mal les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Les autorités chinoises tentent d'endiguer la propagation de la pire épidémie de COVID-19 qu'ait connue le pays depuis deux ans, en mettant des millions de personnes en quarantaine, en limitant les transports et en fermant des usines.

Certaines des mesures les plus sévères ont été appliquées dans les principaux centres manufacturiers de Shenzhen, Dongguan et Changchun, ainsi que dans le centre financier chinois de Shanghai, qui abrite le port à conteneurs le plus actif du monde.

Fabien Gaussorgues, qui fournit des services de fabrication en sous-traitance depuis une usine de Dongguan, a déclaré qu'il avait du mal à se procurer les pièces nécessaires pour les scooters électriques, les robots d'entrepôt et les jouets électriques en raison des fermetures.

"Ce n'est pas encore critique, mais cela devient de plus en plus difficile chaque jour", a déclaré Gaussorgues. "Les fournisseurs de Shenzhen ne peuvent pas produire, donc ils ne livrent pas de marchandises. Donc la semaine prochaine, nous n'aurons pas de matériel pour la production", a-t-il ajouté.

Lens Technology, qui fournit des lentilles et du matériel en verre à des clients tels qu'Apple, a déclaré lundi que la production et la livraison de certains produits seraient affectées après avoir suspendu les travaux dans son usine de Dongguan.

Et Netac Technology, qui fabrique des disques durs portables et des clés USB, a également mis en garde contre des retards de livraison, son usine de Shenzhen ayant dû interrompre ses travaux.

Alors que les principaux ports de Shenzhen et de Shanghai ont déclaré qu'ils fonctionnaient normalement, les fournisseurs de services logistiques ont indiqué qu'il y avait des retards de camionnage en raison de restrictions routières et de tests et que certaines entreprises de Shenzhen avaient cessé d'accepter des livraisons dans leurs entrepôts.

Les données de Refinitiv ont montré une augmentation de la congestion des conteneurs dans les principales plateformes maritimes chinoises, le nombre de navires en attente d'accostage dans les mouillages extérieurs de l'estuaire du Yangtze, du delta de la rivière des Perles, de Zhoushan et du port de Qingdao ayant plus que doublé par rapport à la moyenne de mars 2021.

Les cours des actions chinoises, qui ont chuté lundi, se sont effondrés pour clôturer à leur plus bas niveau en 21 mois mardi, alors que la recrudescence des cas de coronavirus menaçait les perspectives de la deuxième plus grande économie du monde.

Parmi les autres entreprises qui ont averti que les restrictions liées au COVID-19 avaient un impact sur leurs activités, citons le constructeur automobile chinois BYD, l'opérateur de KFC Yum China, l'assembleur d'iPhone Foxconn, Toyota et Volkswagen.

BYD, dont le siège social se trouve à Shenzhen, où la plupart des entreprises ont été priées de demander à leur personnel de travailler à domicile, a déclaré qu'il y avait eu un certain impact sur la production de son site.

"Nous coordonnons activement une réponse et effectuons la prévention et le contrôle de l'épidémie", a déclaré BYD.

Yum, qui exploite KFC et Pizza Hut en Chine, a déclaré lundi, lors d'une séance d'information sur les résultats, que ses activités avaient été considérablement affectées par les épidémies, et que les ventes des mêmes magasins avaient chuté de 20 % en glissement annuel au cours des deux premières semaines de mars.

"C'est un mois très difficile pour tous les détaillants de services alimentaires en Chine", a déclaré à Reuters une source dans une grande chaîne de restauration occidentale. (Reportages de Brenda Goh et Josh Horwitz à Shanghaï, Sophie Yu à Pékin et Gavin Maguire à Singapour ; Montage de Kenneth Maxwell et Alexander Smith)