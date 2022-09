Les restrictions des exportations de riz de l'Inde paralysent le commerce en Asie alors que les prix augmentent

L'Inde, le plus grand exportateur de céréales au monde, a interdit les expéditions de riz brisé et a imposé un droit de 20 % sur les exportations de divers autres types de riz jeudi, alors que le pays tente d'augmenter les approvisionnements et de calmer les prix après que les pluies de mousson inférieures à la moyenne aient freiné les plantations.

Le riz est le dernier en date d'une série de produits de base qui ont fait l'objet de restrictions à l'exportation cette année, les gouvernements s'efforçant d'augmenter les stocks et de lutter contre l'inflation dans un contexte de perturbations commerciales déclenchées par la guerre en Ukraine. Les prix du riz ont bondi de 5 % en Asie depuis l'annonce de l'Inde et devraient encore augmenter cette semaine, maintenant les acheteurs et les vendeurs sur la touche.

"Le commerce du riz est paralysé dans toute l'Asie. Les négociants ne veulent rien engager dans l'urgence", a déclaré Himanshu Agarwal, directeur exécutif chez Satyam Balajee, le plus grand exportateur de riz de l'Inde.

"L'Inde représente plus de 40 % des expéditions mondiales. Donc, personne n'est sûr de l'ampleur de la hausse des prix dans les mois à venir."

Le riz est un aliment de base pour plus de 3 milliards de personnes, et lorsque l'Inde a interdit les exportations en 2007, les prix mondiaux ont atteint des sommets d'environ 1 000 dollars la tonne.

Les exportations de riz de l'Inde ont atteint un record de 21,5 millions de tonnes en 2021, soit plus que les expéditions combinées des quatre prochains plus grands exportateurs mondiaux de cette céréale : la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et les États-Unis.

CHARGEMENTS STOPPÉS

Le chargement du riz s'est arrêté dans les ports indiens et près d'un million de tonnes de céréales y sont bloquées car les acheteurs refusent de payer le nouveau prélèvement à l'exportation de 20 % imposé par le gouvernement en plus du prix contractuel convenu.

Bien que certains acheteurs soient prêts à payer des prix plus élevés pour de nouveaux contrats, les expéditeurs sont actuellement en train de trier les contrats en attente, a déclaré Nitin Gupta, vice-président de l'activité riz d'Olam Inde.

Comme les exportateurs indiens ont cessé de signer de nouveaux contrats, les acheteurs tentent de s'approvisionner auprès de leurs rivaux, la Thaïlande, le Vietnam et le Myanmar, qui ont augmenté le prix du riz blanc brisé à 5 % d'environ 20 dollars par tonne au cours des quatre derniers jours, selon les négociants.

Mais même ces fournisseurs hésitent à se ruer sur les contrats car ils s'attendent à un renforcement des prix.

"Nous nous attendons à ce que les prix augmentent encore au cours des prochaines semaines", a déclaré un négociant basé à Ho Chi Minh Ville.

Le riz vietnamien à 5 % de brisures a été proposé à 410 dollars la tonne lundi, contre 390 à 393 dollars la tonne la semaine dernière, selon les négociants.

La Chine, les Philippines, le Bangladesh et des pays africains tels que le Sénégal, le Bénin, le Nigeria et le Ghana sont parmi les principaux importateurs de riz de qualité commune, tandis que l'Iran, l'Irak et l'Arabie saoudite importent du riz basmati de qualité supérieure.

Les perturbations de l'approvisionnement dues à la pandémie COVID-19 et, plus récemment, à la guerre Russie-Ukraine ont fait grimper les prix des céréales, mais le riz a largement résisté à la tendance grâce à des récoltes exceptionnelles et à des stocks abondants chez les exportateurs au cours des deux dernières années.

Les acheteurs craignent maintenant que la décision de l'Inde ne fasse grimper les prix du riz et rende l'aliment de base aussi cher que le blé et le maïs, a déclaré un négociant basé à Mumbai dans une société de commerce international.