Les restrictions sur le riz en Inde vont faire grimper les prix en Asie et alimenter les craintes d'inflation alimentaire

Les prix du riz dans les principaux pays exportateurs que sont l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam et le Myanmar sont appelés à augmenter, selon les négociants et les analystes, frappant les importateurs de denrées alimentaires qui souffrent déjà de la hausse des coûts due à des conditions météorologiques défavorables et à la guerre Russie-Ukraine.

Jeudi, l'Inde a interdit les exportations de riz brisé et a imposé un droit de 20 % sur les exportations de différentes qualités de riz. Le plus grand exportateur mondial de cette céréale tente d'augmenter les approvisionnements et de calmer les prix locaux après que les pluies de mousson inférieures à la moyenne aient interrompu les plantations.

"Il va y avoir des tensions importantes sur la sécurité alimentaire dans de nombreux pays", a déclaré Phin Ziebell, économiste agroalimentaire à la National Australia Bank. "Les fondamentaux mondiaux pourraient entraîner une nouvelle hausse dans le complexe des céréales".

Les prix du blé de Chicago ont augmenté vendredi, s'apprêtant à enregistrer un troisième gain hebdomadaire consécutif, la décision de l'Inde et les discussions sur les restrictions imposées par la Russie aux expéditions de céréales ukrainiennes ayant soutenu le marché. [GRA/]

"C'est un mouvement inflationniste pour les prix des denrées alimentaires", a déclaré Ole Houe, directeur des services consultatifs de la société de courtage agricole IKON Commodities à Sydney. "Cela pourrait déclencher une hausse des prix du blé et du maïs".

L'Inde représente plus de 40 % des expéditions mondiales de riz et est en concurrence avec la Thaïlande, le Vietnam, le Pakistan et le Myanmar sur le marché mondial.

"Les prix du Myanmar devraient augmenter de 50 dollars la tonne tandis que les fournisseurs de Thaïlande et du Vietnam proposeront des prix plus élevés", a déclaré un négociant basé à Singapour.

Le riz brisé à 5 % au Myanmar était coté autour de 390 à 395 dollars la tonne, franco à bord, avant la décision de l'Inde sur les restrictions à l'exportation. En Inde, les prix du riz blanc brisé à 5 % étaient cotés autour de 348 dollars la tonne.

LES PRINCIPAUX ACHETEURS, LA CHINE ET LES PHILIPPINES, VONT SOUFFRIR.

Les principaux importateurs de riz au monde, la Chine et les Philippines, risquent d'être immédiatement touchés par la hausse des prix du riz.

La Chine, l'un des plus grands importateurs de riz brisé indien destiné à l'alimentation animale, devrait se tourner vers le maïs, selon les traders.

"Nous nous attendons à ce que les volumes d'importation diminuent avec cette interdiction... la nouvelle récolte chinoise de maïs arrive bientôt sur le marché et il y a de gros volumes d'autres céréales importées", a déclaré Rosa Wang, analyste chez Shanghai JC Intelligence Co Ltd.

"En fait, on entend déjà parler d'une alliance entre la Thaïlande et le Vietnam qui prévoit d'augmenter les prix à l'exportation. Nous sommes en train d'analyser l'impact possible de ces démarches éventuelles", a déclaré à Reuters Mercedita Sombilla, sous-secrétaire à la politique, à la planification et aux réglementations au ministère de l'Agriculture des Philippines.

La Thaïlande et le Vietnam ont convenu de coopérer pour augmenter les prix, une mesure visant à accroître leur influence sur le marché mondial et à augmenter les revenus des agriculteurs.