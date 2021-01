Les résultats aux USA, un test des anticipations pour 2021

par Caroline Valetkevitch

NEW YORK, 11 janvier (Reuters) - La saison des publications de résultats aux Etats-Unis qui débute cette semaine permettra aux investisseurs de mettre à l'épreuve des chiffres les scénarios privilégiés pour cette année, qui incluent un rebond marqué des bénéfices comme de l'économie après une année 2020 désastreuse.

Les actions américaines évoluent à des niveaux sans précédent, grâce entre autres à l'optimisme suscité par les vaccins contre le COVID-19 et aux espoirs de reprise économique qu'ils alimentent, renforcés par la perspective du nouveau plan de relance promis par la future administration Biden.

Les grandes banques J.P. Morgan et Citigroup figurent parmi les premiers grands noms de Wall Street qui publieront leurs comptes du quatrième trimestre en fin de semaine.

Pour l'ensemble de l'indice Standard & Poor's 500, le marché table pour l'instant sur une chute de 9,8% des profits au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2019, selon les données IBES de Refinitiv.

Pour le premier trimestre 2021, le consensus table sur un rebond de 16,4%, un chiffre qui a régulièrement augmenté depuis l'automne. Pour l'ensemble de l'année qui commence, la croissance des résultats du S&P-500 devrait atteindre 23,6%, en profitant de bases de comparaison 2020 favorables.

Plus que les résultats d'octobre-décembre, les investisseurs surveilleront les commentaires des dirigeants d'entreprise sur les perspectives pour cette année, d'autant que les chiffres de la pandémie de coronavirus suggèrent encore plusieurs mois difficiles sur le front de la crise sanitaire.

"Les directions et les analystes ne vont vraiment pas se concentrer sur ce qui se passe dans le rétroviseur. Ils pensent surtout à 2021", résume Kenneth Leon, directeur de la recherche de CFRA Research.

Les commentaires sur l'année qui vient permettront notamment de voir "comment cela affecte les investisseurs pour savoir si les valorisations sont intéressantes ou s'il peut être nécessaire de faire une pause", ajoute-t-il.

Le S&P-500 est aujourd'hui valorisé 22,7 fois les bénéfices attendus, nettement au-dessus de sa moyenne de long terme, qui avoisine 15, sur la base des données de Refinitiv.

"Les actions reflètent déjà des perspectives de résultats plutôt positives", note Rick Meckler, associé de Cherry Lake Investments.

Au quatrième trimestre, les baisses les plus marquées devraient avoir affecté les secteurs de l'énergie et de l'industrie.

Si ces valeurs, comme toutes celles sensibles à l'évolution des perspectives économiques, ont surperformé le marché ces derniers mois, elles restent à la traîne des technologiques sur l'ensemble de 2020 et leurs valorisations sont inférieures à celles d'autres secteurs.

Une part importante des cycliques répondent aux critères définissant les actions "value", dont l'indice Russell 1000 a comblé l'écart qui le séparait du compartiment des valeurs de croissance après les nouvelles positives des derniers mois sur les vaccins.

Mais la remontée du nombre de cas de contamination par le coronavirus ces dernières semaines dans de nombreux pays incite de nombreux investisseurs à ne prévoir une vraie reprise qu'au second semestre de cette année.

"Le plus probable, c'est que les prévisions pour le deuxième semestre s'amélioreront lorsque les entreprises y verront plus clair et finiront par reprendre confiance", dit Lindsay Bell, responsable de la stratégie d'investissement d'Ally Invest dans une étude publiée vendredi.

En attendant, l'incertitude qui entoure la reprise rend d'autant plus cruciales les informations que donneront les sociétés cotées dans les semaines à venir, même s'il ne s'agit pas de prévisions "formelles", ajoute Quincy Krosby, responsable de la stratégie de marché de Prudential Financial.

"C'est important pour un marché impatient de tourner la page", souligne-t-elle.

(Avec Lewis Krauskopf, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)