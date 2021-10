Les résultats cliniques des thérapies géniques LUMEVOQ® et GS030 de GenSight Biologics seront présentés aux congrès 2021 de l'ASRS et de l'ESGCT, ainsi qu'à plusieurs conférences en octobre

Regulatory News:

GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME), société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour les maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, annonce aujourd’hui que des présentations orales sur LUMEVOQ® et GS030 seront données lors des congrès 2021 de l’ASRS et de l’ESGCT en octobre. L’équipe de management participera et présentera également à plusieurs conférences Investisseurs au cours du même mois d’octobre.

Chardan 5th Annual Genetic Medicines Conference

4-5 octobre 2021 – Virtuel

Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général, présentera le lundi 4 octobre 2021, à 8h00 ET et l’équipe de management tiendra des réunions Investisseur pendant la conférence.

Un webcast de l’interview sera disponible à l’adresse https://bit.ly/3zZOGsM pendant 90 jours.

HealthTech Innovation Days (HTID)

4-5 octobre 2021 – Virtuel

L’équipe de management de GenSight Biologics tiendra des réunions Investisseur pendant la conférence.

2021 Advanced Therapies Congress LIVE

5-6 octobre 2021 – ExCel, Londres (Royaume-Uni)

Dr Magali Taiel, Directrice Médicale, présentera LUMEVOQ® le mercredi 6 octobre 2021 à 13h30 GMT.

2021 OIS @ ASRS

7 octobre 2021 – San Antonio, Texas (Etats-Unis) & Virtuel

Dr Magali Taiel, Directrice Médicale, présentera le jeudi 7 octobre 2021 à 9h09 CDT.

39th Annual Scientific Meeting of the American Society of Retina Specialists (ASRS)

8-12 octobre 2021 – San Antonio, Texas (Etats-Unis)

“Optogenetics in the Clinic: Safety and Efficacy Updates on the Phase I/II Clinical Trial PIONEER” sera présenté par le Dr Joseph Martel, University of Pittsburgh School of Medicine, Etats-Unis et Investigateur de l’étude PIONEER.

Présentation orale

Session: In the Pipeline

Dimanche 10 octobre 2021 à 14h40 – 14h46 CDT

2021 ARM Cell & Gene Meeting on the Mesa

12-14 octobre 2021 – Carlsbad, Californie (Etats-Unis) & Virtuel

Dr Magali Taiel, Directrice Médicale, a pré-enregistré une présentation qui sera disponible durant toute la conférence.

28th Annual Congress of the European Society of Gene & Cell Therapy (ESGCT)

19-22 octobre 2021 – Virtuel

“The phase III REFLECT trial: Efficacy and safety of bilateral gene therapy for Leber Hereditary Optic Neuropathy (LHON)” sera présenté par le Dr Patrick Yu Wai Man, University of Cambridge, Royaume-Uni et Investigateur dans l’étude REFLECT.

Présentation orale

Session 1a: CNS & Sensory I

Numéro d’abstract: OR3

Mardi 19 octobre 2021 à 18h30 – 18h45 CET

“Partial recovery of visual function in a blind patient after optogenetic therapy for non-syndromic Retinitis Pigmentosa” sera présenté par le Dr José-Alain Sahel, University of Pittsburgh School of Medicine, Etats-Unis et Co-fondateur de GenSight Biologics.

Présentation orale

Session 3: Towards innovative gene therapy trials

Numéro d’abstract: INV36

Mercredi 20 octobre 2021 à 19h15 – 19h45 CET

BIO-Europe 2021

25-28 octobre 2021 – Virtuel

L’équipe de management de GenSight Biologics tiendra des réunions avec des partenaires potentiels pendant la conférence.

L’équipe de management de GenSight Biologics présentera également lors des conférences suivantes :

Mitochondrial Diseases Conference 2021 by Mitocon // 15-16 octobre, virtuel

Advancing Gene Therapy 2021 // 18-20 octobre, Boston, USA & virtuel

À propos de GenSight Biologics

GenSight Biologics S.A. (GenSight Biologics) est une société biopharmaceutique dédiée au développement et à la commercialisation de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central. Le portefeuille de recherche de GenSight Biologics s’appuie sur deux plates-formes technologiques : le ciblage mitochondrial (Mitochondrial Targeting Sequence, ou MTS) et l’optogénétique, visant à préserver ou restaurer la vision chez les patients atteints de maladies neurodégénératives de la rétine. En utilisant son approche de thérapie génique, les candidats médicaments de GenSight Biologics sont destinés à offrir aux patients une récupération visuelle fonctionnelle durable après une seule injection intra-vitréenne dans chaque œil. Développé dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL), le principal produit candidat de GenSight Biologics, LUMEVOQ® (GS010 ; lenadogene nolparvovec), est actuellement en cours d'examen pour enregistrement en Europe, et en phase III préalablement au dépôt de la demande d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis (Biologics License Application [BLA]).

