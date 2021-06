Les résultats d'une étude préclinique démontrant le bénéfice des phages de Pherecydes Pharma administrés par inhalation pour traiter les pneumonies liées à la ventilation mécanique ont été publiés dans le prestigieux British Journal of Pharmacology

Regulatory News:

Pherecydes Pharma (FR0011651694 – ALPHE, éligible PEA-PME), société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd’hui que le British Journal of Pharmacology, revue scientifique internationale à comité de lecture, a publié les résultats d’une étude préclinique réalisée avec les phages de Pherecydes Pharma dans des modèles animaux de pneumonie à Pseudomonas aeruginosa.

La bactérie Pseudomonas aeruginosa constitue l’une des principales causes de pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM).

L’article, intitulé « Phagothérapie par inhalation dans un modèle porcin de pneumonie causée par Pseudomonas aeruginosa pendant la ventilation mécanique » (Inhaled bacteriophage therapy in a porcine model of pneumonia caused by Pseudomonas aeruginosa during mechanical ventilation), détaille les résultats obtenus avec les phages anti-P. aeruginosa de Pherecydes Pharma lors de l’étude préclinique menée en partenariat avec le Centre d’Etude des Pathologies Respiratoires (UMR INSERM-Université de Tours U1100) et financée en partie par l’Agence de l’Innovation de Défense (AID). Les phages ont été administrés :

par voie intra-nasale dans un modèle murin ;

par nébulisation (inhalation) dans un modèle porcin.

Les résultats publiés, présentés également en avril dernier au 6th Annual Inhalation and Respiratory Drug Delivery Congress, démontrent un effet majeur des phages administrés localement ou par nébulisation :

baisse de 100% de la mortalité chez la souris avec une seule administration intra-nasale;

diminution de 97% de la charge bactérienne pulmonaire chez le porc après deux administrations par nébulisation.

Pherecydes Pharma a déjà réalisé plusieurs études précliniques avec des phages anti-P. aeruginosa dans des modèles d’infections des voies respiratoires et a obtenu des résultats extrêmement positifs. La société entend mettre à disposition des hôpitaux en France ces phages dans le cadre des autorisations temporaires d’utilisation (ATU) au 2nd semestre 2021 et initier le développement clinique de phase I/II dans des indications respiratoires d’ici deux ans.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : « Nous sommes très heureux de cette publication dans le prestigieux British Journal of Pharmacology. En plus d’une forte reconnaissance auprès de nos confrères, cela atteste de l’intérêt grandissant de la communauté médicale internationale pour la phagothérapie. Compte tenu de la solidité de nos données précliniques obtenues à date, nous sommes convaincus du potentiel clinique de nos phages anti-P. aeruginosa et de leur capacité de répondre aux besoins des patients atteints de pneumonie acquise sous ventilation, une pathologie en forte progression due notamment à l’épidémie de COVID-19. »

A propos de British Journal of Pharmacology

Le British Journal of Pharmacology (BJP) est une revue internationale à comité de lecture couvrant tous les aspects de la pharmacologie expérimentale. Elle publie des travaux de recherche originaux de grande qualité, des critiques faisant autorité, des lettres à l'éditeur sur des questions d'actualité et des commentaires sur les publications du BJP.

A propos de Pherecydes Pharma

Créée en 2006, Pherecydes Pharma est une société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. La société a mis au point une approche innovante, la phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries. Pherecydes Pharma développe un portefeuille de phages ciblant 3 bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses qui représentent à elles seules plus de deux tiers des infections nosocomiales résistantes : Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa. Le concept de phagothérapie de précision a été appliqué avec succès chez plus de 26 patients dans le cadre de traitements compassionnels, sous la supervision de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Pherecydes Pharma, dont le siège social est à Nantes, s'appuie sur une équipe d’une vingtaine d’experts issus de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies et de la recherche académique.

Pour plus d’informations, www.pherecydes-pharma.com

