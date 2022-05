Les résultats de Blue Apron ne répondent pas aux attentes de la Bourse en raison de la hausse des coûts.

Les actions de la société étaient en hausse de près de 2 % à 3,31 $ dans les échanges de la mi-journée, aidées par les commentaires des dirigeants selon lesquels les coûts devraient se normaliser.

Blue Apron a déclaré avoir perdu 38 millions de dollars, soit 1,19 $ par action, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une perte de 63 cents par action.

La société a déclaré qu'elle a dû gérer un absentéisme plus élevé dû à la variante Omicron au début du trimestre, ce qui a entraîné le recours à des employés temporaires plus coûteux.

Le directeur financier, Randy Greben, a déclaré aux investisseurs qu'il pensait que les coûts de la société avaient atteint un "point culminant" au premier trimestre et qu'il avait augmenté les prix de ses kits de repas et de ses produits vinicoles.

La société a déclaré que le nombre de commandes par client au cours du trimestre a chuté de 5,6 % à 5,1 par rapport à la même période de l'année précédente. Par rapport au trimestre précédent, les commandes par client sont passées de 5,1 à 5.

"Nous acquérons des clients à un taux plus élevé au premier trimestre de cette année qu'au premier trimestre de l'année dernière en raison des nouvelles campagnes de marketing. Et nous ne constatons pas du tout de dégradation de l'engagement et du comportement des clients", a déclaré Linda Findley, PDG de Blue Apron, dans une interview accordée à Reuters.

La société a déclaré que les coûts de marketing avaient augmenté de 40 % au premier trimestre.

Blue Apron prévoit ce mois-ci de référencer ses boîtes sur Walmart.com pour atteindre de nouveaux clients sans abonnement et a l'intention, d'ici la fin du troisième trimestre, de proposer une livraison sept jours sur sept dans la majorité des États-Unis.

Le revenu net a diminué d'environ 9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 117,8 millions de dollars, en raison d'une baisse du nombre de clients et de commandes, a déclaré la société.