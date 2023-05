Les résultats de Corteva dépassent les estimations, l'entreprise de produits agrochimiques relève ses prévisions de ventes

L'entreprise de produits chimiques agricoles et de semences Corteva Inc. a annoncé mercredi des résultats pour le premier trimestre supérieurs aux estimations du marché et a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année, grâce à la hausse des prix et à la forte demande de semences.

Les prix des cultures ont diminué après avoir atteint des niveaux record suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière, mais restent plus élevés que les niveaux historiques. Les agriculteurs ont donné la priorité à l'augmentation des rendements pour bénéficier des prix élevés et compenser la hausse de l'inflation. Le bénéfice d'exploitation de base de Corteva s'est élevé à 1,16 dollar par action au cours du trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne de 93 cents par les analystes. La société, née en 2019 de la fusion de Dow Chemical et Dupont, a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un chiffre d'affaires net de 18,6 à 18,9 milliards de dollars en 2023, contre une prévision antérieure de 18,1 à 18,4 milliards de dollars.