Cette semaine, les résultats des chaînes de magasins d'habillement américaines donneront une idée plus précise de la volonté des Américains d'acheter des vêtements et des accessoires à l'approche de l'été, après les résultats mitigés des grandes enseignes Walmart et Target.

Abercrombie et American Eagle devraient voir leur chiffre d'affaires augmenter au moins pour le cinquième trimestre consécutif, tandis que Gap devrait afficher une croissance marginale des ventes comparables après cinq trimestres de baisse, en misant sur les marchandises de saison pour stimuler la demande au prix fort.

"Nous observons des poussées vertes dans l'habillement traditionnel grâce à la nouveauté de la mode, comme les pantalons à jambes larges. Alors que la croissance de la catégorie reste tiède, nous constatons un écart plus important entre les gagnants et les perdants", a déclaré Mari Shor, analyste principal des actions chez Columbia Threadneedle Investments.

Alors que l'accent mis sur les nouveaux styles devrait attirer les clients vers ces marques cet été, l'assainissement des stocks a également aidé les entreprises à proposer moins de produits à des prix réduits, ce qui a permis d'augmenter les marges.

L'attente d'une forte demande pour les entreprises de l'habillement survient alors que les consommateurs hésitent à dépenser pour des articles discrétionnaires coûteux comme l'électronique et l'ameublement.

Au début du mois, Walmart a fait état d'un trimestre exceptionnel et a revu à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la demande de produits alimentaires et de biens non essentiels.

Selon les données du cabinet d'études GlobalData, Walmart est en tête du marché de la vente au détail de vêtements aux États-Unis en termes de parts de marché, suivi de près par Target.

Les détaillants hors prix, dont TJX Cos et Ross Stores, qui ont également publié de bons résultats trimestriels, détiennent ensemble 5 % du marché américain de la vente au détail de vêtements. La marque Old Navy de Gap détient 1,3 %.

Le PDG de Walmart, John Furner, a déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que les catégories de l'habillement et de la mode en ligne s'étaient distinguées au cours du trimestre.

De son côté, Target a enregistré des résultats trimestriels médiocres, l'habillement étant l'un des rares points positifs de l'entreprise.

"Cela nous rend optimistes quant à la possibilité d'un meilleur équilibre entre les dépenses discrétionnaires et les catégories de fréquence dans les années à venir", a déclaré Brian Cornell, PDG de Target, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière.

Les données américaines indiquent également que les Américains se sentent plus à l'aise pour étirer leur budget, car la vigueur du marché du travail les aide à faire face à l'inflation, ce qui a stimulé les ventes au détail au cours des derniers mois.

"Les consommateurs sont devenus beaucoup plus pointilleux sur ce qu'ils achètent et font donc plus de shopping, ce qui conduit à un patchwork de gagnants et de perdants", a déclaré Neil Saunders, directeur général de la société de recherche GlobalData.

Abercrombie, dont les actions ont augmenté de près de 70 % cette année, devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi avant l'ouverture du marché, et American Eagle après la clôture du marché. Gap devrait publier ses résultats trimestriels jeudi.