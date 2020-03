Les résultats de Gategroup prennent une nouvelle fois de la hauteur

Zurich (awp) - Malgré un environnement jugé difficile, Gategroup a pu améliorer sa performance l'an dernier. Alors que le spécialiste zurichois des plateaux repas a vu ses revenus très légèrement augmenter (+0,5%) à 4,96 milliards de francs suisses, le résultat d'exploitation (Ebitda) s'est envolé de 28% à 440,3 millions. Mais l'impact de la pandémie liée au nouveau coronavirus sera très important.

La marge Ebitda s'est améliorée de 191 points de base à 8,9%, précise lundi l'entreprise désormais propriété de RRJ Capital, laquelle l'avait reprise au conglomérat chinois HNA en mars 2019. Ajustée des effets sur le bilan de l'adoption de la norme comptable IFRS, la progression de la marge s'est réduite à 27 points de base.

En matière de revenus, la croissance organique s'est établie à 4,1%. Les cessions d'activités annexes ont pesé à hauteur de 1,1% sur le chiffre d'affaires et les effets de change pour 2,6%.

Alors que l'attention se focalise depuis le début de l'année sur l'évolution de la pandémie liée au nouveau coronavirus chinois, l'impact économique de cette dernière reste pour l'heure inconnu, mais il sera très important pour les industries de l'aviation, du tourisme et du commerce, écrit Gategroup. L'entreprise indique avoir mis en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger la santé et la sécurité de ses employés et des passagers, notamment.

