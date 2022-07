Les résultats de JPMorgan et Morgan Stanley sont de mauvais augure pour les négociateurs de la Bourse.

Les revenus de la banque d'investissement de JPMorgan se sont élevés à 1,4 milliard de dollars, soit une baisse de 61 % par rapport au trimestre précédent, en grande partie due à une chute de 54 % des commissions sur l'ensemble des produits, tandis que la banque a également procédé à des démarques sur certains prêts dans ses activités de banque d'investissement, pour un montant d'environ 250 millions de dollars.

Morgan Stanley a fait état d'une chute de 55% des revenus de la banque d'investissement à 1,1 milliard de dollars, les activités de conseil de la banque ayant subi une baisse de 10%. Les revenus de souscription d'actions et de titres à revenu fixe ont également plongé de 86 % et 49 %, respectivement.

Les deux créanciers ont attribué cette baisse à l'environnement macroéconomique difficile, y compris la volatilité croissante provoquée par le conflit en Ukraine, qui a rendu les entreprises hésitantes à s'aventurer sur le marché pour négocier et lever des fonds propres et des dettes.

Si cette volatilité a fait grimper les revenus des opérations sur titres à revenu fixe et sur actions de 15 % chez JPMorgan et de 8 % chez Morgan Stanley, les clients s'empressant de réorganiser leurs portefeuilles, cela n'a pas suffi à compenser l'effondrement des transactions après un trimestre exceptionnel l'an dernier, en grande partie dû à une politique monétaire souple. Les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ont coupé ces robinets.

Les honoraires de la banque d'investissement Morgan Stanley ont manqué les estimations du consensus, selon les analystes. Les activités de marchés de capitaux de JPMorgan ont également manqué les estimations, ce qui "est de mauvais augure pour les autres banques de Wall Street", ont écrit les analystes de Wells Fargo.

Citigroup Inc. et Goldman Sachs Group, les deux autres grands noms de la banque d'affaires, publieront leurs résultats respectivement vendredi et lundi.

S'adressant aux analystes, les dirigeants de Morgan Stanley et de JPMorgan ont déclaré que leurs pipelines de transactions étaient solides, mais que les transactions pourraient ne pas se conclure en raison des conditions économiques et de marché incertaines.

"Les fusions et acquisitions transactionnelles plus importantes dépendront vraiment de la découverte des prix et de l'ouverture des marchés au cours des six prochains mois", a déclaré la directrice financière Sharon Yeshaya.

S'exprimant lors d'un autre appel plus tard dans la matinée de jeudi, Mme Yeshaya a déclaré que les institutions et les sociétés profitaient encore des bonnes journées sur le marché pour conclure des transactions. "De ce point de vue, le marché fonctionne", a-t-elle ajouté.

Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré que la banque avait réduit son portefeuille de prêts-relais, que les banques utilisent souvent pour financer les transactions de leurs clients, mais qu'elle avait subi quelques pertes au cours du trimestre en raison de la détérioration des conditions du marché.

M. Dimon a déclaré que la perte était moins importante qu'elle n'aurait pu l'être "parce que nous avons fixé notre prix hors du marché. Et c'était une bonne chose, car beaucoup de gens peuvent y perdre beaucoup d'argent, et nous avons perdu un peu."

Selon l'analyste Jason Goldberg de Barclays, les pertes liées au crédit-relais, auxquelles s'ajoutent quelques pertes moins importantes liées aux investissements en actions, ont réduit de 9 cents par action les résultats de JPMorgan.

Les transactions sur le marché mondial des capitaux propres ont chuté de près de 69% à 263,8 milliards de dollars au premier semestre par rapport à la même période en 2021, tandis que les opérations de dette se sont effondrées de près de 26%, selon les données de Dealogic. Les fusions et acquisitions ont connu un panorama mitigé au premier semestre, l'impact de l'invasion russe se faisant sentir plus sévèrement au deuxième trimestre, lorsque la valeur des transactions annoncées a chuté de 25,5 % en glissement annuel pour atteindre 1 000 milliards de dollars, selon Dealogic.

Le PDG de Morgan Stanley, James Gorman, a déclaré que l'équipe chargée des actions et des titres à revenu fixe institutionnels de la banque avait été "très prudente et de manière appropriée", ajoutant que ce n'était pas le moment d'essayer de courtiser agressivement de nouvelles affaires. "Nous aurons les yeux grands ouverts, mais nous n'essayons pas de gagner la partie en ce moment".

Les analystes d'Oppenheimer ont déclaré que les résultats globaux auraient pu être bien pires étant donné les conditions du marché.

"Nous devrions pousser un soupir de soulagement, car il s'agit du genre de marchés sur lesquels, historiquement, les choses pourraient dérailler pour les grandes banques d'investissement", ont-ils écrit jeudi.