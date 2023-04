Les résultats du premier trimestre du fabricant d'armes américain Lockheed Martin Corp. ont dépassé les objectifs de Wall street mardi, malgré des pénuries de pièces et de main-d'œuvre, alors que les tensions géopolitiques qui couvent ont alimenté la demande des clients américains et internationaux.

Les tensions croissantes en Europe, en mer de Chine méridionale et dans la région indo-pacifique se sont traduites par une augmentation des commandes d'avions de combat F-35, de missiles et d'autres équipements de défense de Lockheed, ce qui a entraîné un chiffre d'affaires net trimestriel de 15,13 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 15,03 milliards de dollars.

Le budget de défense du Pentagone de 858 milliards de dollars pour 2023 a également permis aux entreprises de défense américaines telles que Lockheed, Raytheon Technologies et Northrop Grumman Corp. de remporter de nombreux contrats, le ministère américain de la défense étant leur plus gros client.

Selon les données de Refinitiv, le bénéfice ajusté par action de Lockheed, basé à Bethesda, dans le Maryland, s'est élevé à 6,43 dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 6,06 dollars pour le premier trimestre qui s'est achevé le 26 mars.

Au cours du trimestre, l'Australie a déclaré qu'elle achèterait aux États-Unis 40 hélicoptères militaires Black Hawk fabriqués par Lockheed pour un montant d'environ 1,96 milliard de dollars, alors qu'elle augmente ses dépenses de défense en raison des problèmes liés à la présence de la Chine dans la région indo-pacifique.

Lockheed a également finalisé un accord portant sur la vente de 88 avions F-35 au Canada dans le cadre d'un projet de 14,2 milliards de dollars visant à remplacer la flotte vieillissante d'avions de combat du pays.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie continuent toutefois de peser sur les volumes de production des F-35, ce qui a fait baisser les ventes de l'unité aéronautique de la société - sa plus grande - d'environ 2,1 %, à 6,27 milliards de dollars, au cours du trimestre.

Le carnet de commandes de Lockheed est également tombé à 145,1 milliards de dollars à la fin du trimestre, contre 150 milliards de dollars à la fin de l'année 2022.

Le fabricant de missiles a réaffirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant un chiffre d'affaires net compris entre 65 et 66 milliards de dollars et des bénéfices compris entre 26,60 et 26,90 dollars par action.