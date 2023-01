Les résultats de Microsoft et d'Amazon mettront en évidence le ralentissement des activités liées au cloud computing.

Après des années de croissance fulgurante, alimentée tout récemment par le travail et les études à distance pendant la pandémie, la demande de cloud s'est refroidie au cours des neuf derniers mois et la croissance des ventes pourrait encore ralentir, selon les analystes.

Les dépenses en nuage des utilisateurs finaux pour les services, y compris ceux des plus grands fournisseurs mondiaux - Amazon Web Services (AWS) et Azure de Microsoft - devraient augmenter de 20,7 % cette année après une croissance de 18,8 % en 2022 et de 52,8 % en 2021, selon le cabinet d'études Gartner.

"Beaucoup d'entreprises ralentissent leur migration vers le cloud ou demandent une baisse de prix sur leurs plans existants", a déclaré Rishi Jaluria, analyste de RBC Capital Markets.

Le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, a déclaré la semaine dernière que les entreprises faisaient preuve de prudence car "certaines parties du monde sont en récession et d'autres en anticipent une".

LE CONTEXTE

Azure devrait connaître une croissance de 31 % au cours du trimestre de décembre, selon Visible Alpha, sa plus faible croissance depuis que l'entreprise de Redmond, Washington, a commencé à ventiler les chiffres de l'unité en 2015.

AWS, la lucrative activité cloud d'Amazon dont elle tire plus d'un quart de ses revenus, devrait afficher une hausse de 24 % de son chiffre d'affaires au cours du trimestre. Il a progressé de 28 % sur la période juillet-septembre.

Le ralentissement devrait également peser sur Alphabet Inc, le troisième plus grand fournisseur de services en nuage, un signe que le marché global arrive à maturité, selon les analystes.

Les charges de travail "faciles à déplacer" sont déjà sur le nuage et il sera plus difficile pour les fournisseurs d'encourager les entreprises à déplacer le prochain lot de charges de travail vers leurs plateformes, a déclaré le courtier UBS au début du mois.

Microsoft a également subi le contrecoup de l'effondrement du marché des ordinateurs personnels, où son logiciel Windows reste le système d'exploitation dominant. Amazon, aussi, ressent la chaleur du ralentissement de la demande de détail.

LES FONDAMENTAUX

* Le chiffre d'affaires de Microsoft au 2e trimestre devrait augmenter de 2,5 % pour atteindre 53 milliards de dollars, soit la plus faible progression en six ans.

* Le chiffre d'affaires d'Amazon au 4e trimestre devrait augmenter de 5,8 % pour atteindre 145,40 milliards de dollars.

LE SENTIMENT DE WALL STREET

* 47 des 53 analystes évaluent l'action Microsoft à "acheter" ou plus, et ont un objectif de prix médian de 285 $.

* L'action Microsoft a chuté de 19% au cours des 12 derniers mois.

* 48 des 52 analystes évaluent l'action d'Amazon comme "acheter" ou plus, et ont un objectif de prix médian de 135 $.

* L'action Amazon a chuté de 32% au cours des 12 derniers mois.