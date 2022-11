Les résultats de Walmart et Target montreront à quel point les fêtes pourraient être sombres pour les détaillants

Wall street fait le pari que les leaders de la vente au détail prévoient une saison de promotions et de remises qui réduiront les bénéfices, car ils cherchent à réduire les stocks de vêtements et d'appareils électroniques qui se sont accumulés avec la réduction des dépenses discrétionnaires des consommateurs.

"Nous avons fixé nos attentes très bas, c'est un environnement difficile", a déclaré Bill Smead, directeur des investissements de Smead Capital Management, qui possède des actions Target d'une valeur de plus de 200 millions de dollars.

Smead a déclaré que les récents avertissements concernant la demande de FedEx et d'Amazon n'étaient pas de bon augure pour les détaillants cette saison.

LE CONTEXTE

Les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en octobre, mais la lutte contre l'inflation est loin d'être terminée avec un moral des consommateurs toujours en berne et un chômage en hausse.

Le ralentissement économique a conduit à des attentes d'une saison d'achats de vacances plus modérée, avec tout le monde, d'Amazon à Walmart, démarrant les offres de vacances plus tôt afin d'éliminer les surplus de marchandises.

Les analystes d'Evercore ISI ont déclaré que Target aurait probablement plus d'activités de liquidation au quatrième trimestre en raison de sa dépendance aux biens discrétionnaires et du besoin d'écouler un stock accumulé sur plus de six mois.

Toutefois, la taille de Walmart et de Target et leur capacité à casser les prix des petits détaillants pourraient les aider à s'en sortir mieux que les autres, car ils attirent des consommateurs plus soucieux des coûts qui cherchent à faire leurs achats de Noël en respectant un budget, selon les analystes.

LES FONDAMENTAUX

* Target a manqué les estimations de bénéfices des analystes pour les deux trimestres, selon les données de Refinitiv IBES

* D'une année sur l'autre, les visites des magasins Target ont diminué de 2,1 % en octobre et celles de Walmart de 3,5 %, selon les données de Placer.ai, une société d'analyse de localisation.

* Les ventes des magasins comparables de Target au troisième trimestre devraient augmenter de 2,2 %. Walmart devrait afficher une augmentation de 3,8 % des ventes des magasins comparables aux États-Unis, grâce à sa plus grande concentration sur la vente de produits d'épicerie et de produits essentiels.

SENTIMENT DE WALL STREET

* Walmart a une cote moyenne d'achat parmi les maisons de courtage de Wall street, selon les données de Refinitiv, et un objectif de prix médian de 155 $, soit une prime de 8,7 % par rapport à la dernière clôture du titre.

* Target a une note moyenne d'achat parmi les courtiers de Wall street et un objectif de prix médian de 190 $, soit une prime de 9,6 % par rapport à la dernière clôture du titre.