Les résultats des mineurs australiens seront axés sur les prix du minerai de fer et la demande chinoise.

Les bénéfices semestriels 2021 de Fortescue, une société minière spécialisée dans le minerai de fer, devraient chuter d'environ un tiers, tandis que la croissance des bénéfices semestriels de ses rivaux plus diversifiés et plus importants, Rio Tinto et BHP, devrait être réduite.

Les prix du minerai de fer ont été divisés par deux par rapport aux niveaux record atteints au cours du semestre de décembre, car les mesures prises par la Chine pour réduire les émissions et le ralentissement de l'activité de construction dans le secteur immobilier criblé de dettes ont freiné la demande, et les analystes estiment qu'ils resteront pendant un certain temps loin du pic de l'année dernière.

BHP, qui a abandonné sa structure à double cotation en faveur d'une cotation principale à Sydney, devrait faire état d'une hausse de 53 % de ses bénéfices, contre un gain énorme de 185 % au cours du semestre de juin, lorsque les prix ont atteint un record.

BHP "pourrait fournir une nouvelle fourchette cible de dette nette (hors pétrole), ou une nouvelle stratégie de gestion du capital pour distribuer l'important solde de franchise de BHP", ont écrit les analystes de Morgan Stanley la semaine dernière.

Ils ont également estimé que les investissements de Fortescue dans son unité d'énergie verte pourraient conduire à un dividende intérimaire plus conservateur.

GRAPHIQUE - Bénéfice net du premier semestre de BHP et Fortescue

La croissance des bénéfices de Rio Tinto au second semestre ralentira à 23,5 %, selon les estimations du consensus, après une hausse de plus de 150 % au cours des six premiers mois de 2021.

Néanmoins, le plus grand producteur de minerai de fer au monde devrait enregistrer un bénéfice annuel record, grâce à des bénéfices record au premier semestre et à un panorama de produits plus diversifié.

GRAPHIQUE - Bénéfice net semestriel de Rio Tinto

TRAVAIL ET CULTURE

Les investisseurs suivront également de près les questions susceptibles d'affecter les résultats et la réputation de l'entreprise.

Une pénurie aiguë de travailleurs en Australie constitue un défi depuis des mois. Le trio minier a déjà mis en garde contre les conséquences de cette pénurie de main-d'œuvre, Rio et BHP ayant été contraints de réduire leurs prévisions de production annuelle.

"Nous devons garder un œil sur les perturbations potentielles dans le Pilbara, car les cas de COVID sont malheureusement en augmentation dans la région. La pénurie de main-d'œuvre en Australie occidentale est également un problème, en partie à cause des fermetures de frontières liées au COVID", avertit Jefferies.

Cependant, comme le pays doit rouvrir ses frontières à tous les détenteurs de visa vaccinés la semaine prochaine, tout signal visant à alléger la pression sur la main-d'œuvre sera bien accueilli.

Le comportement sur le lieu de travail dans l'ensemble de l'industrie est également au centre des préoccupations des investisseurs après qu'un rapport de 85 pages publié par Rio ait décrit une culture d'intimidation, de harcèlement et de racisme.