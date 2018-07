Les résultats donnent le ton avant la rencontre Trump-Juncker

À Paris, l'indice CAC 40 prend 0,07% à 5.438,23 points vers 07h50 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,29% et à Londres, le FTSE abandonne 0,30%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro perd 0,21%, le FTSEurofirst 300 0,08% et le Stoxx 600 0,05%.

Les tensions commerciales entre l'UE et les Etats-Unis sont montées d'un cran depuis que Washington a imposé de nouveaux droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium et a menacé de faire de même pour les automobiles européennes.

Jean-Claude Juncker devrait tenter d'expliquer au président américain que la Commission européenne coordonne la politique commerciale des 28 Etats membres de l'UE et que Washington ne peut conclure un accord commercial avec un seul d'entre eux.

Donald Trump s'est déclaré pessimiste sur l'issue de cette rencontre, la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malmström, qui accompagne Jean-Claude Juncker à Washington, évoquant pour sa part des contre-mesures sur 20 milliards de dollars (17 milliards d'euros) de produits américains si Washington imposait des droits de douane sur les automobiles en provenance de l'Union européenne.

Signe d'une certaine nervosité avant cette rencontre, les secteurs sensibles aux tensions commerciales baissent en Bourse en Europe. L'indice Stoxx des ressources de base abandonne 1,00%, l'automobile 0,76% et la technologie 0,63%.

LES RÉSULTATS DE LVMH SALUÉS, PSA GRIMPE ENCORE

A Paris, l'une des plus fortes hausses du CAC 40 est pour LVMH qui prend 1,10% au lendemain de la publication de résultats semestriels en forte hausse, portés par le puissant moteur Louis Vuitton, qui tourne à plein régime y compris en Chine où la demande n'a pas faibli malgré les craintes liées à la baisse de la monnaie chinoise et à la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Kering (+1,53%) suit le mouvement

PSA gagne encore 1,53%, porté par des relèvements de recommandation et d'objectif de cours par plusieurs intermédiaires au lendemain de la publication de résultats applaudis par le marché.

La plus forte baisse de l'indice parisien est pour STMicroelectronics qui perd 3,16%, des analystes s'inquiétant pour les marges malgré la publication de résultats en hausse au deuxième trimestre.

Du côté du SBF 120, les résultats de SEB (+10,17%) sont bruyamment salués, ceux d'Eramet (-13,14%) lourdement sanctionnés.

Les Bourses européennes avaient grimpé mardi, portées par des résultats trimestriels bien accueillis, et Wall Street a suivi le mouvement, le Dow Jones et le S&P 500 finissant dans le vert. Le Nasdaq, lui, a terminé à l'équilibre, pénalisé par des prises de bénéfice.

Les nouvelles venues de Chine continuent de porter la Bourse de Tokyo, qui a bouclé une deuxième séance consécutive de hausse (+0,46%).

L'indice composite de la Bourse de Shanghaï a terminé quasiment inchangé et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,37%.

LE DOLLAR RECULE UN PEU

Sur le marché des changes, le billet vert recule à peine face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui s'apprécie légèrement, autour de 1,169 dollar.

Le yuan, lui, s'éloigne un peu d'un creux de 13 mois atteint la veille face au dollar sur des anticipations de stimulation monétaire en Chine.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans repasse sous 2,94% après avoir atteint mardi un pic de six semaines à 2,973%.

Ce taux a grimpé cette semaine sur des signaux paraissant annoncer une politique monétaire moins accommodante de la part de la Banque du Japon.

Les cours du pétrole restent orientés à la hausse sur des espoirs d'une hausse de la demande de la Chine.

(Édité par Véronique Tison)

par Patrick Vignal