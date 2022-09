Les résultats montrent que les consommateurs américains délaissent les voitures, les canapés et les croisières.

Les consommateurs américains font preuve de fragilité avant la période de pointe pour les résultats des entreprises le mois prochain, car certains ont du mal à payer leurs factures et d'autres ralentissent leurs achats de voitures, de baskets et d'articles ménagers, selon les résultats de la semaine.

Les données publiées vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en août, mais les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, qui lutte contre une inflation obstinément élevée, ralentissent la demande.

Nike, fabricant des chaussures de sport Air Jordan et Converse, a vu ses actions chuter à leur plus bas niveau en 2 ans et demi vendredi, un jour après que la société ait déclaré qu'elle avait besoin de rabais plus importants pour éliminer une accumulation de stocks.

"Nous constatons les signes d'un ralentissement des dépenses dans une grande partie de l'espace de consommation, la combinaison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt faisant pression sur les budgets des ménages", a déclaré Garrett Nelson, vice-président et analyste principal des actions chez CFRA Research.

Les articles coûteux, comme les meubles et les voitures, qui sont généralement financés, ont été particulièrement touchés, a-t-il ajouté.

Rent-A-Center Inc, un détaillant qui loue des téléviseurs, des canapés et des appareils électroménagers à des clients à faible revenu, a réduit jeudi ses prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre, citant l'affaiblissement de l'économie.

"Les conditions économiques externes ont continué à se détériorer au cours des derniers mois", a déclaré le directeur général de Rent-A-Center, Mitch Fadel, dans un communiqué. "Cela a affecté à la fois le trafic de détail et le comportement de paiement des clients", a-t-il ajouté.

Le détaillant de voitures d'occasion CarMax Inc. a déclaré jeudi que la hausse des taux d'intérêt et l'inflation commençaient à peser sur la demande de véhicules, un avertissement qui a effrayé les investisseurs du secteur automobile au sens large.

"De toute évidence, les consommateurs doivent prendre des décisions [...]. Je pense simplement qu'ils établissent leurs priorités en matière de dépenses de manière un peu différente", a déclaré le président-directeur général William Nash aux analystes.

Le détaillant d'articles pour la maison Bed Bath & Beyond Inc. a annoncé jeudi que ses ventes nettes avaient plongé de 28 %, car il a pratiqué des rabais importants pour débarrasser ses étagères des stocks d'invendus.

"Nous sommes dans une situation où beaucoup d'entreprises doivent faire face à des problèmes de stocks et où, en même temps, l'inflation a un certain impact sur les dépenses des consommateurs", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

La prudence s'insinue même dans les dépenses de voyage, un secteur en pleine effervescence qui a bénéficié de l'assouplissement des restrictions du COVID.

L'opérateur de croisières Carnival Corp a vu ses actions chuter de plus de 20 % vendredi après avoir annoncé des résultats pour le troisième trimestre bien en deçà des estimations des analystes.

Carnival a pratiqué des rabais importants et multiplié les publicités pour attirer les passagers après une longue interruption due à la pandémie. Elle est également plus exposée à la catégorie du marché de masse qui a été plus touchée par l'inflation.

Tous les résultats faibles et les avertissements vus cette semaine ont rendu les investisseurs prudents à l'approche du mois d'octobre, lorsque la plupart des sociétés publient leurs résultats, a déclaré Nelson de CFRA. (Écrit par Anna Driver ; Édition : Andrea Ricci)