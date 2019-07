Les résultats portent les actions européennes avant la BCE

À Paris, le CAC 40 est en hausse de 0,41% à 5.628,86 points vers 8h30 GMT. Il a touché en séance un plus haut depuis le 22 mai 2018, à 5.652,21.

À Francfort, le Dax gagne 0,04% et à Londres, le FTSE avance de 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro s'octroie 0,33%, le FTSEurofirst 300 monte de 0,4% et le Stoxx 600 prend 0,18%.

Principal rendez-vous de la journée, la réunion de la Banque centrale européenne suscite depuis plusieurs semaines espoirs et incertitudes.

La BCE annoncera, à 11h45 GMT, sa décision de politique monétaire avant conférence de presse de son président Mario Draghi, qui débutera à 12h30 GMT.

Les investisseurs anticipent à minima un discours plus accommodant, confortés dans leurs espoirs par la publication mercredi d'indices PMI décevants en zone euro, et en particulier en Allemagne, avec des indicateurs d'anticipation laissant présager une nouvelle détérioration le mois prochain.

"Les marchés anticipent toujours un discours accommodant de Mario Draghi mais n’anticipent aucun changement dans les taux", commentent les analystes de Saxo Banque.

"Dans le cas d’une baisse des taux dès ce jeudi, la pression serait mise sur la Réserve fédérale qui serait d’autant plus accentuée par les pressions émanant également de la Maison blanche. La BCE devrait cependant se positionner pour la prochaine réunion du 12 septembre sans pour autant griller la priorité à la Réserve fédérale", ajoutent-ils.

Autre signe défavorable pour la conjoncture économique, le moral des entreprises allemandes s'est dégradé plus fortement que prévu en juillet, à son plus bas niveau depuis avril 2013.

VALEURS

Outre les espoirs concernant la BCE, la progression des indices s'explique grandement par de solides résultats d'entreprises.

LVMH, numéro un mondial du luxe, gagne 1,25% après avoir publié des résultats semestriels dopés notamment par la demande chinoise pour ses marques phares Dior et Vuitton.

Toujours dans le secteur, Moncler prend 2,31% en Bourse de Milan après ses résultats semestriels.

Le secteur des boissons et de l'alimentation gagne 0,61%, atteignant un plus haut record, grâce aux performances de Danone (+1,38%), qui a vu la croissance de ses ventes s'accélérer au deuxième trimestre, et d'AB InBev (+4,3%) après un bénéfice meilleur que prévu.

Respectivement en tête du CAC 40 et du SBF 120, Schneider Electric (+3,71%) et Vallourec (+18,00%) voient leurs publications saluées par le marché.

A l'inverse, Atos, JCDecaux et Eramet perdent entre 2,92% et 8,79% après des résultats et prévisions décevants.

De même, le chimiste suisse de spécialité Clariant chute de 10,07% en raison d'une perte nette au premier semestre et de l'abandon du projet de société commune avec Saudi Basic Industries (Sabic), au lendemain de la démission inattendue de son directeur général.

L'indice Stoxx de l'automobile s'est brusquement orienté en baisse (-0,44%), des traders évoquent les mauvais résultats de Nissan pour expliquer ce retournement.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,22%, proche d'un pic de deux mois et demi atteint en séance, à la faveur des records enregistrés à Wall Street.

En Chine aussi, la tendance est à la légère hausse soutenue par les valeurs technologiques et des espoirs sur les progrès sur le commerce. La Maison blanche a annoncé mercredi que les négociateurs américains et chinois reprendront les discussions à Shanghai mardi "dans le but d'améliorer les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine".

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations gagne 0,61% tandis que la Bourse de Shanghai prend 0,32%.

A WALL STREET

Les indices de la Bourse de New York ont connu mercredi des fortunes contrastées, le S&P et le Nasdaq s'étant offerts des records de clôture tandis que le Dow Jones terminait dans le rouge, pénalisé par les résultats de Boeing et Caterpillar, jugés décevants. [.nfr]

Le Dow Jones a cédé 0,29%, le S&P-500 a pris 0,47%. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,85%, soutenu par Texas Instruments (+7,44%) après des résultats supérieurs aux attentes suggérant des jours meilleurs pour le compartiment des semi-conducteurs.

Boeing a perdu 3,15% en clôture après avoir fait état d'une perte de près de trois milliards de dollars au deuxième trimestre liée à l'immobilisation du 737 MAX. L'avionneur a accusé la deuxième plus forte baisse du Dow derrière Caterpillar qui a perdu 4,50% après un bénéfice inférieur aux attentes.

TAUX

Le 10 ans allemand cède à peine un point de base à -0,39%, après avoir touché à nouveau un creux de 20 jours à -0,403% à la suite de l'annonce d'une nouvelle dégradation, plus forte que prévu, de l'indice Ifo.

Le rendement des Treasuries à 10 ans perd deux points de base, à 2,03%, un plus bas d'une semaine.

CHANGES

A quelques heures de la décision de la BCE sur ses taux, l'euro recule légèrement, à 1,113 dollar, un creux de deux mois.

L'indice dollar est stable face à un panier de devises internationales.

PÉTROLE

Sur le marché pétrolier, les tensions persistantes au Moyen-Orient et la forte baisse des stocks de brut américains font légèrement monter les cours. Les gains sont toutefois limités par les inquiétudes sur la demande mondiale.

Le prix du baril du Brent avance autour de 63,33 dollars tandis que le baril de brut léger (WTI) gagne 0,34% à 56,07 dollars.

(Édité par Juliette Rouillon)

par Laetitia Volga