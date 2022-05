Les résultats préliminaires du vote au Liban portent un coup aux alliés du Hezbollah

Les votes étant encore en cours de dépouillement, la composition finale du parlement de 128 membres n'est pas encore connue. Le groupe musulman chiite fortement armé Hezbollah et ses alliés ont remporté une majorité de 71 sièges lors du dernier scrutin au Liban en 2018.

L'élection actuelle est la première depuis l'effondrement économique dévastateur du Liban imputé par la Banque mondiale aux politiciens au pouvoir après une énorme explosion portuaire en 2020 qui a bouleversé Beyrouth.

L'un des bouleversements les plus surprenants a vu le politicien druze Talal Arslan, allié du Hezbollah, descendant de l'une des plus anciennes dynasties politiques du Liban qui a été élu pour la première fois en 1992, perdre son siège au profit de Mark Daou, un nouveau venu qui se présente avec un programme de réformes, selon le directeur de campagne de ce dernier et un responsable du Hezbollah.

Les premiers résultats indiquent également la victoire d'au moins cinq autres indépendants qui ont fait campagne sur un programme de réforme et de mise en cause des politiciens accusés d'avoir conduit le Liban dans la pire crise depuis la guerre civile de 1975-90.

La question de savoir si le Hezbollah et ses alliés peuvent s'accrocher à une majorité dépend des résultats non encore finalisés, notamment ceux des sièges musulmans sunnites disputés par les alliés et les opposants du mouvement chiite.

Les gains enregistrés par les Forces libanaises (FL), qui sont farouchement opposées au Hezbollah, signifient qu'elles dépasseraient le Courant patriotique libre (FPM), allié du Hezbollah, en tant que plus grand parti chrétien au Parlement.

Les FL ont remporté au moins 20 sièges, contre 15 en 2018, a déclaré la responsable de son bureau de presse, Antoinette Geagea.

Le FPM a remporté jusqu'à 16 sièges, contre 18 en 2018, a déclaré à Reuters Sayed Younes, le responsable de sa machine électorale.

Le FPM est le plus grand parti chrétien au parlement depuis que son fondateur, le président Michel Aoun, est rentré d'exil en 2005 en France. Aoun et le leader des FL, Samir Geagea, étaient des adversaires de la guerre civile.

Le FL, créé en tant que milice pendant les 15 ans de guerre civile au Liban, a demandé à plusieurs reprises que le Hezbollah renonce à son arsenal.

" UN NOUVEAU DÉPART "

Un candidat de l'opposition a également fait une percée dans une région du sud du Liban dominée par le Hezbollah.

Elias Jradi, un ophtalmologue, a remporté un siège chrétien orthodoxe précédemment détenu par Assaad Hardan du Parti nationaliste socialiste syrien, un proche allié du Hezbollah et député depuis 1992, ont déclaré deux responsables du Hezbollah.

"C'est un nouveau départ pour le sud et pour le Liban dans son ensemble", a déclaré Jradi à Reuters.

Nadim Houry, directeur exécutif de l'Arab Reform Initiative, a déclaré que les résultats de 14 ou 15 sièges détermineraient la majorité.

"Vous allez avoir deux blocs opposés l'un à l'autre - d'un côté le Hezbollah et ses alliés, de l'autre les Forces libanaises et ses alliés, et au milieu ces nouvelles voix qui vont entrer", a-t-il dit.

"C'est une perte nette pour le FPM. Ils maintiennent un bloc mais ils ont perdu beaucoup de sièges et le plus grand bénéficiaire est les Forces libanaises. Samir Geagea s'est imposé comme le nouvel homme fort chrétien."

Le prochain parlement doit nommer un premier ministre pour former un cabinet, dans un processus qui peut prendre des mois. Tout retard retarderait les réformes visant à lutter contre la crise et à débloquer le soutien du Fonds monétaire international et des pays donateurs.