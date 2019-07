Europe : Les résultats semestriels d'entreprises dopent les Bourses européennes

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont poursuivi leur progression mardi, bénéficiant des premières performances des entreprises en cette saison de publication de bilans.

"Nous sommes dans une séance assez calme en volumes et seulement au début de la saison des résultats", a résumé auprès de l'AFP Cédric Besson, gérant et conseiller du président chez Gaspal Gestion.

"Nous avons déjà eu pas mal d'avertissements sur résultats aux Etats-Unis et un niveau de prévisions négatives assez fort, or nous passons maintenant aux vrais résultats avec un nombre de surprises à venir plus faible", a-t-il ajouté.

"Les banques sont les premières à publier (outre-Atlantique) et ce qui est sorti était en ligne, voire légèrement meilleur, notamment pour Goldman Sachs, ce qui aide un petit peu le marché", a-t-il complété.

L'Eurostoxx 50 a fini en légère hausse de 0,55% à 3.521,36 points.

Après un début de séance très hésitant, les indices fléchissaient un peu à la mi-séance à New York: vers 16H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average cédait 0,04% à 27.345,74 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,24% à 8.238,00 points, et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,22% à 3.007,64 points.

Du côté des valeurs

- L'AMERIQUE INSPIRE LES BANQUES

Aidées par les bonnes publications de leurs homologues américaines (JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo), les valeurs bancaires ont terminé bien orientées: Société Générale, qui va céder sa filiale aux Antilles, a pris 1,25% à 23,10 euros, BNP 0,85% à 43,21 euros et Crédit Agricole 1,00% à 11,12 euros. En Allemagne, Deutsche Bank (+4,33% à 7,18 euros) profite de la confirmation lundi soir par l'agence S&P Global Ratings de sa note de solidité financière BBB+, au motif que la vaste restructuration annoncée récemment est "logique" et "nécessaire".

- L'EFFET 5G

Bouygues a gagné 2,78% à 32,90 euros après le lancement officiel lundi, par la France, de sa procédure d'attribution des fréquences 5G. Orange a grappillé pour sa part 0,19% à 13,33 euros tandis qu'Iliad, maison mère du groupe Free, a reculé de 1,77% à 94,30 euros.

- BURBERRY SE POUSSE DU COL

La marque britannique s'est envolée de 14,39% à 2.277,00 pence après l'annonce d'une augmentation de 4% de ses ventes trimestrielles. Le groupe a évoqué le succès des produits conçus par son nouveau directeur de la création, Riccardo Tisci. Cette envolée a entraîné le secteur du luxe (+2,06% pour Kering à 530,60 euros).

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,65% à 5.614,38 points

Francfort - Dax: +0,35% à 12.430,97 points

Londres - FTSE 100: +0,60% à 7.577,20 points

Milan - FTSE MIB: +0,12% à 22.204,08 points

Madrid - IBEX 35: +0,57% à 9.377,10 points

Lisbonne - PSI 20: +0,07% à 5.263,54 points

Zurich - SMI: +0,43% à 9.850,52 points

Amsterdam - AEX: +0,34% à 571,21 points

Bruxelles - BEL 20: +0,75% à 3.649,64 points

