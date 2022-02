Les retombées du conflit entre la Russie et l'Ukraine sur le marché américain pourraient être brèves, selon certains stratèges.

Les inquiétudes liées aux conflits géopolitiques et à une Fed plus belliqueuse se sont conjuguées pour faire chuter le S&P 500 de près de 10 % par rapport au sommet historique atteint début janvier.

L'indice de référence a récemment perdu environ 1 % mardi, les investisseurs attendant que les États-Unis annoncent de nouvelles sanctions potentiellement sévères contre la Russie après la décision de Moscou de reconnaître l'indépendance de deux régions séparatistes d'Ukraine et d'y envoyer des troupes.

Néanmoins, certains analystes ont maintenu que l'impact à plus long terme des conflits géopolitiques pourrait être éphémère, et ont exhorté les investisseurs à ne pas réagir de manière excessive aux récents mouvements du marché.

"Nous ne voyons aucune raison de paniquer à ce stade", a déclaré Charles Henry Monchau, responsable des investissements à la Banque SYZ à Genève, en Suisse. "Alors que la plupart des commentaires des médias occidentaux semblent alarmants, nous pourrions en fait nous rapprocher du 'pic de peur' sur cette crise et il y a une forte probabilité que les tensions commencent à s'apaiser à partir de maintenant."

Monchau a maintenu son exposition aux actions tout en allouant une partie de son portefeuille à l'or, un refuge populaire en période d'incertitude politique ou économique.

La façon dont l'aggravation de la confrontation en Europe de l'Est pourrait avoir un impact sur les actions de la Fed a été l'un des principaux sujets de débat. Alors que certains s'inquiètent de la hausse des prix du pétrole - qui se situent autour de leur plus haut niveau depuis 2014 - qui pourrait faire grimper l'inflation et forcer la banque centrale à devenir encore plus agressive, d'autres pensent que l'incertitude du marché pourrait atténuer l'attitude belliciste de la banque centrale.

Les marchés évaluent actuellement à environ 165 points la hausse des taux d'intérêt d'ici février prochain. [FEDWATCH]

"Une politique monétaire trop restrictive pourrait entraîner une erreur de politique pure et simple, surtout si le cycle économique continue de se détériorer", a écrit Dubravko Lakos-Bujas, chef de la stratégie des marchés d'actions chez JPMorgan, dans une obligation aux investisseurs. "La crise Russie/Ukraine pourrait obliger à réévaluer la trajectoire de resserrement de la Fed, ce qui amènerait les banques centrales à devenir moins faucons, tandis que les décideurs pourraient envisager des mesures de relance budgétaire supplémentaires."

Jim Reid, de la Deutsche Bank, a souligné les données de la banque sur la façon dont les marchés se sont comportés lors des crises géopolitiques passées. Les effondrements de l'indice S&P résultant d'événements géopolitiques ont généralement été de courte durée, l'indice chutant de quelque 6 à 8 % en moyenne, mettant trois semaines à atteindre un plancher et trois autres semaines à se rétablir aux niveaux antérieurs.

"En fin de compte, le contexte économique sous-jacent tend à dominer, donc si vous croyez le modèle, beaucoup pourrait dépendre de ce que vous pensiez être le momentum avant la liquidation", a écrit Reid dans une obligation lundi.

Les analystes de Truist Advisory Services ont déclaré qu'une récente dégringolade du sentiment des investisseurs pourrait renforcer les arguments en faveur de l'achat d'actions.

L'enquête la plus récente de l'Association américaine des investisseurs individuels a montré que le pourcentage d'investisseurs qui pensent que les actions seront plus élevées dans six mois a chuté à 19,2 %, son plus bas niveau depuis mai 2016. Le S&P 500 était plus élevé trois mois plus tard dans 94% des cas, avec un gain moyen de 6,7% après des relevés passés similaires, ont écrit les analystes de Truist dans une note mardi.

"Historiquement, les événements militaires/de crise ont tendance à injecter de la volatilité sur les marchés... mais les actions ont tendance à finir par rebondir, à moins que l'événement ne pousse l'économie à la récession", ont-ils ajouté.

Néanmoins, la plupart des analystes s'attendaient à ce que le conflit continue de perturber les marchés à court terme.

Le conflit "ne fait que prolonger les incertitudes qui pèsent sur le marché", a déclaré Peter Cardillo, économiste de marché en chef chez Spartan Capital Securities à New York. "Ces incertitudes sont synonymes de sentiment négatif et donc même les nouvelles positives sont simplement mises en veilleuse".