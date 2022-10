Les retombées juridiques des fausses affirmations d'Alex Jones sur Sandy Hook

Jones a depuis admis que la fusillade a eu lieu.

Décembre 2012 - Un tireur tue 20 enfants et six membres du personnel de l'école primaire Sandy Hook à Newtown, Connecticut, à l'aide d'un fusil Remington Bushmaster. La fusillade prend fin lorsque le tireur, Adam Lanza, se suicide.

Avril 2013 - Jones qualifie Sandy Hook d'"opération gouvernementale" avec "inside job written all over it" pendant une émission d'Infowars, l'une des au moins une douzaine d'occasions où lui et d'autres contributeurs d'Infowars ont diffusé de fausses affirmations sur la fusillade.

16 avril 2018 - Trois parents de victimes de Sandy Hook déposent deux poursuites distinctes contre Jones et la société mère de son site Infowars, Free Speech Systems LLC, devant un tribunal d'État du Texas.

23 mai 2018 - Quatorze parents de victimes de Sandy Hook poursuivent Jones et quatre entités liées à Jones devant un tribunal d'État du Connecticut.

31 octobre 2018 - Un autre parent de Sandy Hook poursuit Jones et Free Speech Systems au Texas, où l'émission de radio et la webdiffusion de Jones sont basées.

Septembre 2021 - Un juge du Texas rend un jugement par défaut déclarant Jones responsable de diffamation après qu'il ait bafoué à plusieurs reprises les ordonnances du tribunal et omis de remettre des documents aux plaignants.

Novembre 2021 - Un juge présidant l'affaire du Connecticut rend également un jugement par défaut contre Jones pour non-respect des ordonnances du tribunal.

Avril 2022 - Cinq entités fictives contrôlées par Jones se placent sous la protection de la loi sur les faillites au Texas, ce qui interrompt généralement toutes les poursuites à leur encontre. L'affaire a été rejetée en juin après que les parents de Sandy Hook soient intervenus, arguant qu'il s'agissait d'une tactique dilatoire.

5 août 2022 - Un jury du Texas déclare que Jones et Free Speech Systems doivent verser à deux parents de Sandy Hook 49,3 millions de dollars de dommages et intérêts au total, après un procès de deux semaines.

29 août 2022 - Free Speech Systems accepte d'être jugé dans le Connecticut malgré sa déclaration de faillite en juillet, ce qui le mettrait normalement à l'abri des poursuites.

12 octobre 2022 - Un jury du Connecticut ordonne à Jones de payer au moins 965 millions de dollars en dommages et intérêts à de nombreuses familles de victimes de la fusillade de Sandy Hook. Les honoraires d'avocat seront déterminés en novembre.