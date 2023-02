Les revenus agricoles américains devraient chuter en 2023, après avoir atteint des sommets.

Le revenu agricole net - qui est une mesure générale des bénéfices dans l'économie agricole, selon l'agence - devrait atteindre 136,9 milliards de dollars en 2023 en dollars nominaux, soit une baisse de près de 16 % par rapport à l'année précédente.

L'agence a déclaré que cette baisse fait suite au revenu agricole net de 2022 qui a atteint un sommet de 162,7 milliards de dollars, en dollars nominaux, et de 140,9 milliards de dollars en 2021.

Une fois corrigé de l'inflation, le revenu agricole net devrait chuter de 30,5 milliards de dollars, soit 18,2 %, en 2023 par rapport à l'année précédente.

Selon les économistes, la baisse des revenus agricoles et l'augmentation des dépenses peuvent inciter les producteurs à être plus prudents lorsqu'il s'agit d'essayer d'étendre leurs opérations de production de cultures, ou de dépenser davantage en machines ou en terres, à une époque où les réserves mondiales de céréales sont faibles.

Une grande partie de la pression sur les revenus dans le secteur des cultures provient de la baisse des prix des produits vendus - en particulier le maïs et le soja - et cette baisse des prix a compensé l'augmentation des quantités vendues, a indiqué l'agence.

L'USDA a également noté une baisse des prix reçus par les agriculteurs pour les ventes de produits laitiers, de porcs, de poulets de chair et d'œufs de poulets. Les recettes monétaires des bovins devraient rester relativement stables en 2023.

Pourtant, a noté l'USDA, le revenu agricole net de cette année devrait être supérieur de près de 27 % à sa moyenne sur 20 ans, en dollars corrigés de l'inflation.

En dollars nominaux, l'ensemble des coûts de production devrait augmenter de 4,1 %, a indiqué l'USDA. Les frais d'intérêt sur les dettes d'exploitation et immobilières, ainsi que les achats de bétail et de volaille, devraient connaître les plus fortes augmentations en dollars.

Certaines dépenses, notamment les engrais, le carburant et les aliments pour le bétail, devraient diminuer, a indiqué l'agence.

Alors que la dette du secteur agricole devrait continuer à augmenter, il en va de même pour les capitaux propres des exploitations, principalement en raison de la hausse de la valeur des terres et des équipements, a déclaré Carrie Litkowski, économiste au service de recherche économique de l'USDA.