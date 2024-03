Berne (awp/ats) - Les revenus des agriculteurs ont légèrement baissé en 2022. Une première depuis 2015, constate vendredi le Conseil fédéral dans un rapport. Les revenus sont également inférieurs aux autres secteurs économiques.

Entre 2015 et 2021, le salaire moyen avait progressé de 32% pour atteindre 80'709 francs suisses. Il a reculé de 1,3% en 2022. Dans son rapport, le Conseil fédéral note toutefois une grande disparité de salaires due aux conditions topographiques et climatiques, mais également à la formation des agriculteurs.

Le revenu des responsables d'exploitation bien formés est en moyenne nettement supérieur à celui des responsables dont la formation est moindre, et il a plus augmenté ces dernières années. Le revenu dépend aussi de la branche d'exploitation.

Certaines productions sont plus lucratives que d'autres. Enfin, la taille de l'exploitation compte aussi, les exploitations de grande taille générant d'ordinaire des revenus plus élevés.

En moyenne, les agriculteurs gagnent 17 francs suisses par heure, soit moins que les travailleurs des secteurs secondaire et tertiaire. Les revenus sont également moins élevés que dans la médecine vétérinaire, la transformation de la viande ou du lait, le transport ou la restauration. En plaine, les agriculteurs gagnent cependant plus que dans ces métiers, excepté les vétérinaires et les mécaniciens sur machines agricoles.

Les agriculteurs tirent également des revenus d'activités exercées hors de leur domaine. Cela représente environ 31% du revenu total, qui atteint en moyenne 111'284 francs suisses en 2021. En 2022, plus de la moitié des femmes actives dans l'agriculture ont également des activités lucratives hors de ce métier.

ats/fr