Les revenus de Coty, la société mère de Rimmel, sont décevants en raison de l'impact de COVID.

Les ventes de la division prestige de Coty n'ont augmenté que de 12% au deuxième trimestre, contre un bond de 34% au premier, suite à des fermetures de bureaux en Australie et en Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à une politique de zéro COVID en Chine, un marché à forte croissance pour de nombreuses marques américaines.

Néanmoins, les ventes ont rebondi aux États-Unis et sur de nombreux autres marchés cruciaux, la réouverture des bureaux et le retour des rencontres sociales ayant fait augmenter la demande de maquillage. Coty a également bénéficié de sa nouvelle gamme de produits, notamment le parfum Flora Gorgeous Gardenia de Gucci et la collection Kind & Free de Rimmel.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a augmenté de 12% pour atteindre 1,58 milliard de dollars au deuxième trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes interrogés par Refinitiv attendaient 1,60 milliard de dollars. En novembre, la société prévoyait une croissance des ventes de l'ordre de 10 %.

"(Omicron) a clairement eu un impact limité. Mais ... la liquidation des deux divisions (prestige et beauté grand public) a eu lieu vers le milieu des années 10, " a déclaré Sue Nabi, PDG, dans une interview.

Le fabricant de parfums Hugo Boss a toutefois prévu que la croissance des ventes pour l'exercice 2022 se situerait dans le haut de la fourchette qu'il s'était fixée précédemment, entre le bas et le milieu de la fourchette, après avoir vu la croissance s'améliorer à 13 % le mois dernier.

Grâce à sa décision de miser sur les catégories à forte marge, notamment les soins de la peau, et sur les marchés où les clients ont un plus grand pouvoir d'achat, il a relevé sa prévision de bénéfice ajusté par action de 20 à 24 cents à 22 cents.

Le rival de Coty, Estee Lauder Cos Inc, a également relevé la semaine dernière ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, profitant des hausses de prix et des consommateurs qui s'aventurent davantage.

Au cours du trimestre considéré, la marge brute ajustée de Coty était de 64,6 %, contre 58,7 % un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a augmenté de 4 cents pour atteindre 17 cents.