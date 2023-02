Les revenus de la Russie seront encore affectés par les plafonds imposés à ses produits pétroliers - Yellen

"Les plafonds que nous venons de fixer vont désormais jouer un rôle essentiel dans le travail de notre coalition mondiale visant à dégrader la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre illégale (en Ukraine)", a déclaré Mme Yellen dans un communiqué après la publication de l'accord.

"Combinés à nos sanctions historiques, nous forçons (le président russe Vladimir) Poutine à choisir entre le financement de sa guerre brutale et le soutien de son économie en difficulté."

La coalition qui impose le plafonnement des prix, à savoir les économies du Groupe des Sept, l'UE et l'Australie, a déclaré vendredi que les plafonds de prix sont de 100 dollars par baril pour les produits qui se négocient avec une prime par rapport au brut, principalement le diesel, et de 45 dollars par baril pour les produits qui se négocient avec une remise, comme le fioul et le naphta.

La coalition a déclaré que les plafonds de prix sur les produits pétroliers seraient mis en œuvre le 5 février ou "très rapidement après". Dans une déclaration, les pays participants ont indiqué qu'ils incluraient des "exceptions limitées dans le temps" pour les produits qui sont chargés sur un navire avant le 5 février.

Mme Yellen a déclaré que les marchés mondiaux de l'énergie étaient restés bien approvisionnés et que les rapports publics indiquaient que les importateurs de pétrole utilisaient le plafonnement des prix pour "faire de fortes affaires" sur le pétrole russe.

"Et, nous perturbons les chaînes d'approvisionnement militaire de la Russie, ce qui rend plus difficile pour le Kremlin d'équiper ses troupes et de poursuivre cette invasion non provoquée."

Les recettes budgétaires mensuelles de la Russie provenant du pétrole et du gaz ont chuté en janvier à leur plus bas niveau depuis août 2020 sous l'impact des sanctions occidentales sur son exportation la plus lucrative, ont montré vendredi les données du ministère russe des Finances.