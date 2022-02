Les revenus des banques américaines provenant des commissions de banque d'investissement en Russie sont remis en question après les sanctions de Moscou

Les grandes banques américaines, dont JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley et Citigroup Inc, ont continué à souscrire et à conseiller des opérations russes, souvent aux côtés de la banque d'investissement de la société d'État VTB. VTB Capital est la plus grande banque d'investissement en termes d'honoraires en Russie.

Mais les sanctions américaines imposées jeudi à VTB et à Sberbank à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie rendent difficile la perspective d'agir de la sorte à l'avenir, selon les avocats. Cette situation a été aggravée par les mesures visant à bloquer l'accès de certaines banques russes au système de paiement international SWIFT, annoncées samedi.

Toutes les banques américaines se sont refusées à tout commentaire.

En vertu des sanctions américaines, tous les actifs de VTB, y compris 20 filiales, qui ont touché le système financier américain seraient gelés et il serait interdit aux ressortissants américains de traiter avec eux.

Les sanctions à l'encontre de VTB, qui, selon un avocat, sont aussi sévères que celles prises à l'encontre des organisations terroristes, entraîneraient de nouveaux risques en termes de réputation et de conformité pour les banques faisant des affaires en Russie et rendraient impossible toute collaboration entre les banques américaines et VTB dans le cadre d'une quelconque transaction, a déclaré cet avocat.

"Il s'agit de sanctions très fortes pour le système financier", a déclaré Clay Lowery, vice-président exécutif de l'Institute of International Finance, un groupe bancaire basé à Washington.

L'un des avocats qui conseille les institutions financières a déclaré que les sanctions étaient "un mur de briques" et que, pour les banques, il y avait désormais un risque de réputation à traiter avec la Russie, même si elle ne fait pas partie des entités sanctionnées.

Ross Delston, avocat américain et ancien régulateur bancaire, a déclaré que les mesures prises à l'encontre de SWIFT auraient pour conséquence que la Russie serait considérée comme "radioactive" par les banques aux États-Unis et en Europe.

Pourtant, certains voient un avenir pour les banques américaines en Russie malgré ces mesures.

Une source familière d'une banque américaine à Moscou a déclaré qu'ils travaillaient sur la manière d'appliquer les sanctions et reconnaissaient qu'il y aurait un impact sur la manière de mener les activités de banque d'investissement. Mais la source a ajouté que la banque n'envisageait pas de se retirer du pays.

Une source proche d'une autre banque américaine a déclaré que même si la VTB ne pouvait pas participer à des opérations telles que des introductions en bourse ou des fusions et acquisitions, d'autres banques pourraient la remplacer - pour autant que ces banques ne soient pas également soumises à des sanctions. Cette source a déclaré que les sanctions ne constituaient pas un problème insurmontable pour les banques internationales, ajoutant qu'il existait d'autres segments du marché et d'autres sources de revenus pour les banques internationales.

VTB a déclaré jeudi dans un communiqué que les sanctions étaient "une réalité pour nous au cours des dernières années" et que la banque avait "eu le temps d'en tirer les leçons et de se préparer au scénario le plus grave". La banque n'a pas répondu aux questions de suivi.

L'activité des banques d'investissement en Russie s'est réduite depuis 2014, lorsque les États-Unis ont sanctionné Moscou pour avoir envahi la Crimée. Mais les banques américaines ont réussi à conserver une emprise sur le marché.

L'an dernier, la Russie a représenté 0,27% de la cagnotte mondiale des honoraires, y compris les honoraires de conseil et de souscription sur les fusions et acquisitions, les marchés des capitaux propres et de la dette. En 2013, la Russie représentait près de 1 % de la masse des honoraires.

Malgré cela, ce chiffre se traduit par des honoraires considérables. La branche de banque d'investissement de la deuxième banque russe, VTB Capital, a perçu 142,9 millions de dollars - soit un tiers - des honoraires perçus en Russie en 2021, selon les données de Refinitiv.

JPMorgan est deuxième avec 32,8 millions de dollars, Morgan Stanley quatrième avec 27,3 millions de dollars, Citigroup cinquième avec 22,8 millions de dollars, tandis que Goldman Sachs est septième avec 19,5 millions de dollars.