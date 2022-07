Les revenus des transactions des banques de Wall Bourse devraient augmenter au deuxième trimestre, atténuant ainsi l'impact de l'effondrement des transactions.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, la flambée du prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril et les hausses de taux de la Réserve fédérale ont contribué à bouleverser les marchés, l'indice S&P 500 enregistrant son troisième plus mauvais semestre depuis 1945.

Si cela a été mauvais pour les transactions qui ont généré des profits faramineux pour les banques d'investissement l'année dernière, cela a été une bonne nouvelle pour les traders de Wall Bourse, faisant grimper les frais de transaction et les commissions de courtage, les investisseurs se précipitant pour rééquilibrer leurs portefeuilles et couvrir leurs risques.

"C'est le type de trimestre qui justifie la raison d'être de la Bourse : se mettre au milieu de nombreuses contreparties pour les aider à gérer et à négocier leur risque", a déclaré Mike Mayo, analyste bancaire senior chez Wells Fargo. "Nous avons déjà eu des indications pour que le négoce soit en hausse de 15 à 25 % d'une année sur l'autre pour les plus grandes banques."

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les revenus des marchés des grandes banques américaines augmentent de 17 % d'une année sur l'autre, principalement grâce aux activités de produits à revenu fixe et de devises, ou FICC.

Le chef mondial des marchés de Citigroup Inc, Andy Morton, a déclaré lors d'une conférence le mois dernier que s'il s'attendait à ce que les activités de banque d'investissement soient en baisse au deuxième trimestre, les revenus des activités de marché de la banque seraient en hausse de plus de 25 %.

Barclays a prévu que les revenus des activités de marché de Goldman Sachs, un géant de Wall Bourse, seraient en hausse de 21 % en glissement annuel au deuxième trimestre, les activités FICC augmentant de 28 % et les actions de 14 %.

L'activité FICC a bénéficié en particulier du fait que le conflit en Ukraine a fait grimper les prix des matières premières, poussant les investisseurs à se précipiter pour couvrir leur exposition, tandis que les hausses de taux des banques centrales visant à freiner l'inflation ont également stimulé les transactions sur les titres à revenu fixe et les devises.

"Pour l'avenir, nous nous attendons à ce que les niveaux d'activité de négociation restent élevés", ont écrit dans une obligation les analystes bancaires de Barclays, dirigés par Jason Goldberg.

DEALS DOWNER

Les gains de négociation anticipés sont un bonus pour les banques de Wall Bourse qui, avant le conflit ukrainien, s'attendaient à ce que les revenus de négociation s'établissent quelque part entre les sommets des deux dernières années, qui avaient été stimulés par l'assouplissement monétaire massif de la Fed, et les niveaux pré-pandémiques.

En revanche, les revenus des banques d'investissement de la Bourse devraient souffrir d'un effondrement des transactions sur le marché mondial des capitaux propres, qui ont chuté de près de 69 % à 263,8 milliards de dollars au premier semestre de l'année par rapport à la même période en 2021, tandis que les opérations de dette ont chuté de près de 26 %, selon les données de Dealogic. Les fusions et acquisitions ont connu un panorama mitigé au premier semestre, l'impact de l'invasion de la Russie se faisant sentir plus sévèrement au deuxième trimestre, lorsque la valeur des transactions annoncées a chuté de 25,5 % en glissement annuel pour atteindre 1 000 milliards de dollars, selon Dealogic.

"Nous avons déjà constaté un blocage des fusions et acquisitions et la confiance des PDG est proche de son plus bas niveau historique", a déclaré Kenneth Leon, directeur de recherche, industrie et actions, chez CFRA Research.

"La capacité à obtenir des honoraires plus élevés à partir (des offres publiques initiales) a été très difficile, donc je dirais plus de la même chose pour le second semestre de l'année pour la banque d'investissement."

Dans l'ensemble, Goldman Sachs et Morgan Stanley devraient enregistrer une baisse de leurs bénéfices de 51 % et 17 % respectivement, en partie à cause de la diminution des transactions, selon les données Refinitiv I/B/E/S.

Les analystes s'attendent à ce que le faible environnement pour les transactions déclenche des mesures de réduction des coûts, soit en gelant les embauches, soit en réduisant les emplois. "Nous pensons que si les tendances des revenus de la banque d'investissement ne s'améliorent pas au second semestre, les initiatives en matière de coûts deviendront prioritaires pour améliorer la rentabilité", ont écrit les analystes de RBC Capital Markets dans un rapport séparé.