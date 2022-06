Les revenus du commerce en ligne allemand chutent drastiquement

Les ventes de commerce électronique en Allemagne ont chuté de 6,7% en glissement annuel au cours de la période de six semaines allant du 1er avril au 16 mai, le secteur étant aux prises avec les effets de la guerre en Ukraine et la hausse des prix, a indiqué jeudi un organisme industriel.

L'impact s'est fait sentir dans tous les secteurs d'achat, à l'exception des produits de première nécessité, comme l'alimentation et les médicaments, qui ont suivi la tendance avec une augmentation de 4,1 % des ventes en ligne, a indiqué l'association de commerce électronique BEVH.

Les plus grands perdants au cours de la période de six semaines ont été le bricolage et les fleurs, qui ont chuté de 15,2 % ; les voitures, les motos et les accessoires connexes, en baisse de 14,5 % et les produits électroniques, qui ont plongé de 14,4 %, selon les données.

"Nous observons actuellement deux effets : une normalisation des ventes par rapport aux sommets de l'année précédente et un coup de la guerre combiné à des consommateurs déstabilisés", a déclaré Frank Duessler, porte-parole de la BEVH.