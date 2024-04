Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré vendredi que les revenus en Afrique subsaharienne continuent de baisser par rapport au reste du monde dans le cadre d'une reprise économique "timide", mettant en garde contre les risques liés à la géopolitique, à l'instabilité intérieure et au changement climatique.

Le FMI a déclaré en début de semaine que l'économie de la région croîtrait de 3,8 % cette année, contre 3,4 % en 2023, alors qu'elle commence à émerger de quatre années de chocs, de la pandémie de COVID-19 à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en passant par la hausse des taux d'intérêt mondiaux.

"Si l'on tient compte de la croissance démographique, l'écart de revenu avec le reste du monde se creuse", a déclaré le Fonds dans son rapport semestriel sur les perspectives économiques régionales, lancé lors de ses réunions de printemps cette semaine à Washington.

Il note que d'autres pays en développement ont vu le revenu réel par personne plus que tripler depuis 2000, alors qu'il a augmenté de 75 % en Afrique subsaharienne et de 35 % dans les pays développés.

Toutefois, il y a eu quelques développements positifs.

"Les deux tiers des pays connaissent déjà une accélération de la croissance, une croissance diversifiée et assez large", a déclaré Abebe Selassie, directeur du département africain du FMI, lors d'un entretien avec Reuters à Washington.

Il a ajouté que bon nombre des économies les plus diversifiées avaient déjà bénéficié d'une certaine reprise de la croissance depuis la pandémie.

BAISSE DE L'INFLATION

Les conditions économiques ont commencé à se détendre pour de nombreux pays cette année, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Kenya ayant émis des obligations internationales et l'inflation médiane étant tombée à 6 % en février, contre près de 10 % un an plus tôt, selon le FMI.

Toutefois, l'instabilité politique s'accroît et entame la confiance des investisseurs, comme en témoignent le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dirigés par des juntes, et les 18 élections qui ont eu lieu cette année dans la région.

Les sécheresses dévastatrices de l'année dernière dans la Corne de l'Afrique et actuellement en Afrique australe, ainsi que les cyclones et les inondations, ont également aggravé les difficultés de la région.

L'Afrique du Sud ne devrait enregistrer qu'une croissance de 0,9 % cette année, soit une légère augmentation par rapport aux 0,6 % de 2023, en raison des coupures d'électricité permanentes et des problèmes liés aux chemins de fer et aux ports du pays, a indiqué le FMI, ajoutant que les "incertitudes électorales" pourraient faire dérailler les réformes en cours dans le secteur de l'énergie.

L'économie la plus industrialisée d'Afrique organise des élections le 29 mai, au cours desquelles le parti au pouvoir, le Congrès national africain (ANC), pourrait perdre sa majorité pour la première fois depuis la fin de l'apartheid en 1994.

La plus grande économie d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, devrait connaître une croissance de 3,3 % cette année, alors qu'il est confronté à une forte inflation dans un contexte de réformes douloureuses de la monnaie et des subventions.

Au Niger, son voisin du nord, la croissance devrait passer de 1,4 % l'année dernière à 10,4 %, grâce à l'augmentation des exportations de pétrole. (Reportage de Rachel Savage et Karin Strohecker, reportage complémentaire de Maxwell Akalaare Adombila, édition d'Alex Richardson)